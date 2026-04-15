Estratégias

Ao todo, 12 municípios permanecem em condição de normalidade

O Governo do Amazonas, por meio da Defesa Civil e da Sedecti, realizou uma reunião, nesta terça-feira (14/04), com representantes da indústria, comércio e serviços para discutir as previsões de cheia e vazante no estado em 2026. O encontro teve como foco o planejamento antecipado e a troca de informações para reduzir impactos de eventos climáticos extremos.

Durante a reunião, foram apresentadas análises sobre cenários climáticos e orientações para minimizar efeitos econômicos, logísticos e sociais. As previsões apontam a influência do fenômeno El Niño a partir de maio, o que pode provocar estiagem mais forte e vazante antecipada em 2026.

A Defesa Civil informou que mantém monitoramento constante das condições climáticas e já trabalha com dados que indicam possível seca severa. O objetivo é reforçar ações preventivas e preparar setores essenciais como transporte, abastecimento e produção.

O governo destacou ainda a importância da parceria com o setor produtivo para garantir planejamento e evitar prejuízos à economia do estado. A proposta é manter um diálogo contínuo entre governo e empresas para ampliar a capacidade de resposta a situações de emergência.

Situação dos municípios



De acordo com informações atualizadas sobre a cheia no estado e decretos municipais, 15 municípios estão em situação de emergência: Atalaia do Norte; Benjamin Constant; Boca do Acre; Canutama; Carauari; Eirunepé; Guajará; Ipixuna; Itamarati; Juruá; Lábrea; Santo Antônio do Içá; Tabatinga; Tapauá; Tonantins.

Outros quatro municípios estão em nível de alerta: Amaturá; Envira; Pauini; São Paulo de Olivença. Já em situação de atenção estão 31 municípios: Alvarães; Anamã; Anori; Apuí; Barreirinha; Beruri; Boa Vista do Ramos; Borba; Caapiranga; Careiro Castanho; Careiro da Várzea; Coari; Codajás; Fonte Boa; Humaitá; Iranduba; Japurá; Jutaí; Manacapuru; Manaquiri; Manicoré; Maraã; Maués; Nhamundá; Nova Olinda do Norte; Novo Aripuanã; Parintins; São Sebastião do Uatumã; Tefé; Uarini; Urucará.

Ao todo, 12 municípios permanecem em condição de normalidade, conforme dados dos painéis de monitoramento da Defesa Civil do Amazonas.

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