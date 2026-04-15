Sefaz

Ao todo, 46 cidadãos foram contemplados nos sorteios mensal e regional.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), divulgou nesta quarta-feira (15) os nomes dos ganhadores dos sorteios mensal e regional da campanha Nota Fiscal Amazonense. Ao todo, 46 cidadãos foram contemplados com prêmios que variam de R$ 1 mil a R$ 30 mil.

Além dos consumidores sorteados, entidades sociais indicadas pelos participantes também foram beneficiadas com repasses financeiros, fortalecendo ações sociais em diversas áreas.

No sorteio mensal, as instituições receberam valores que variam de R$ 2 mil a R$ 12 mil, correspondentes a 40% do prêmio do cidadão sorteado. Já no sorteio regional, cada entidade indicada foi contemplada com R$ 400 por indicação.

Confira os ganhadores do sorteio mensal:

Ricardo Dias Gomes ganhou R$ 30 mil e indicou a Casa da Criança (Manaus), que recebeu R$ 12 mil;

Fabio Rayner Farias Ribeiro ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação Pestalozzi (Parintins), que recebeu R$ 2 mil;

Juliana Christina Dutra Corrêa ganhou R$ 5 mil e indicou o Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Pedro de Araújo Barroso ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação de Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM/Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Daniel da Silva Queiroz ganhou R$ 5 mil e indicou a Casa Mamãe Margarida – Inspetoria Laura Vicuña (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Antônio Luiz Meneses de Andrade ganhou R$ 5 mil e indicou o Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Ana Gabrielle Porfirio Neves ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Itacoatiara), que recebeu R$ 2 mil;

José Maria Alves da Silva ganhou R$ 5 mil e indicou o Abrigo Moacyr Alves – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Joao Valber Soares Dias ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação Pestalozzi (Coari), que recebeu R$ 2 mil;

Jussara de Fátima da Cunha Carvalho ganhou R$ 5 mil e indicou a Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA – Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Claudio Marcio Rodrigues do Nascimento ganhou R$ 5 mil e indicou a Casa da Criança (Manaus), que recebeu R$ 2 mil;

Confira os ganhadores do sorteio regional, contemplados com prêmio de R$ 1 mil:

Francisco Souza dos Santos – Boa Vista do Ramos / Associação Pestalozzi (Boa Vista do Ramos);

Cleiciara Silva dos Santos – Parintins / IAPIN – Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (Parintins);

Antônio Rogério da Silva Oliveira – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Hiago Yoshii Colares – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Benedito Rodrigues de Souza Filho – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Teresinha do Socorro Rotterdam Aguiar – Barreirinha / Abrigo NACER (Manaus);

Jhoneida da Silva Costa – Boa Vista do Ramos / AMAR – Associação Missionária de Apoio e Resgate (Manaus);

Edson Gomes de Souza – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Daiana Martins Belem – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Felipe de Sousa Garcia – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Iego Barreto dos Santos – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Andreza Evelem Monteiro da Silva – Parintins / Casa Mamãe Margarida – Inspetoria Laura Vicuña (Manaus);

Carmem Ângela Santos Fonseca – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Joaquim de Oliveira Rodrigues – Parintins / Obras Sociais Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança (Manaus);

Paulo Amaral dos Reis – Parintins / APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N. S. de Fátima do Açaí (Parintins);

Alexandra Silva Braga – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Maria do Perpétuo Socorro Freitas – Parintins / Casa da Criança (Manaus);

Tatiana Andrade de Souza – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Waldinilma Martins da Costa – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Manoel Ferreira Falcão – Parintins / APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N. S. de Fátima do Açaí (Parintins);

Cleber Wenner Azevedo Nunes – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Nadia Fonseca Barauna – Maués / Associação dos Produtores Agroextrativistas Sustentáveis do Igarapé do Gil (Maués);

Glauber Pereira Godinho – Parintins / Grupo de Apoio a Criança com Câncer – Manaus;

Lorenna Cantanhede Batista – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Altimar Teixeira da Silva – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Ana Cláudia Gonçalves Ribeiro – Parintins / APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N. S. de Fátima do Açaí (Parintins);

Simum Souza Amoedo – Parintins / APRA – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N. S. de Fátima do Açaí (Parintins);

Lívia Cardoso Albuquerque – Maués / Associação Pestalozzi (Maués)

Ana Paula de Souza Muniz – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Jisely Maria Matos Rodrigues – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Edson Machado Beltrão – Parintins / AMA – Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (Manaus);

Maria Oneth Castro Pereira – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Deuzolina Santarém Martins – Parintins / Associação dos Moradores do Bairro de Itaúna II (Parintins);

Rafael Jovito Souza – Parintins / Associação Pestalozzi (Parintins);

Vivian Silva de Morais Martins – Maués / Associação Pestalozzi (Maués).

A lista completa com os nomes dos novos premiados também está disponível nas redes sociais da Sefaz e no site oficial da campanha. O cidadão também pode conferir se foi um dos contemplados e todos os detalhes da Nota Fiscal Amazonense pelo aplicativo da campanha.

Pela plataforma digital, é possível consultar os bilhetes eletrônicos gerados, atualizar dados cadastrais e conferir o histórico de premiações em todas as modalidades (diária, mensal, regional e anual).

Para aqueles que ainda não participam, a Sefaz-AM reforça que basta realizar o cadastro no site e solicitar o CPF na nota em todas as compras. Em caso de dúvidas sobre o resgate dos prêmios, o contato pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (92) 98545-1040.

Leia mais:

Premiados da Nota Fiscal Amazonense de agosto são divulgados