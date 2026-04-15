Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta terça-feira (14/04), um homem de 35 anos após ele invadir a casa da própria irmã e descumprir medida protetiva no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.
A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste.
Suspeito descumpre ordem judicial e invade residência
De acordo com a delegada Nathália Oliveira, a vítima, de 45 anos, já possuía medida protetiva contra o irmão desde novembro de 2025.
Mesmo com a decisão judicial em vigor, o homem entrou na casa sem autorização, violando diretamente a ordem da Justiça.
Homem ameaça vítima e causa medo
Após invadir o imóvel, o suspeito passou a agir de forma agressiva.
Ele proferiu xingamentos e ameaças contra a irmã. Além disso, portava um terçado, o que aumentou ainda mais o risco para a vítima.
Diante da situação, a mulher temeu por sua integridade física.
Vítima registra crime e procura a polícia
A vítima conseguiu gravar parte das ameaças em vídeo. Em seguida, procurou a delegacia especializada e denunciou o ocorrido.
O registro das imagens ajudou a reforçar as provas contra o suspeito.
Polícia age rápido e prende suspeito
Após receber a denúncia, a equipe policial se deslocou até a residência.
Os agentes localizaram o homem no local e efetuaram a prisão em flagrante. A ação ocorreu na avenida Darcy Vargas, uma das principais vias da zona centro-sul.
Suspeito responderá por vários crimes
O homem responderá por:
- Descumprimento de medida protetiva
- Ameaça
- Violação de domicílio
- Injúria
Ele já está à disposição da Justiça.
Caso reforça importância da denúncia
O caso mostra a importância de denunciar situações de violência doméstica, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas.
A Polícia Civil orienta que vítimas procurem ajuda imediata ao perceber qualquer ameaça, garantindo mais segurança e evitando crimes mais graves.
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