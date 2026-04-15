Descumprimento de Medida Protetiva

Suspeito ameaçou vítima com terçado após entrar na residência sem autorização.

Publicado em 15 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta terça-feira (14/04), um homem de 35 anos após ele invadir a casa da própria irmã e descumprir medida protetiva no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste.

Suspeito descumpre ordem judicial e invade residência

De acordo com a delegada Nathália Oliveira, a vítima, de 45 anos, já possuía medida protetiva contra o irmão desde novembro de 2025.

Mesmo com a decisão judicial em vigor, o homem entrou na casa sem autorização, violando diretamente a ordem da Justiça.

Homem ameaça vítima e causa medo

Após invadir o imóvel, o suspeito passou a agir de forma agressiva.

Ele proferiu xingamentos e ameaças contra a irmã. Além disso, portava um terçado, o que aumentou ainda mais o risco para a vítima.

Diante da situação, a mulher temeu por sua integridade física.

Vítima registra crime e procura a polícia

A vítima conseguiu gravar parte das ameaças em vídeo. Em seguida, procurou a delegacia especializada e denunciou o ocorrido.

O registro das imagens ajudou a reforçar as provas contra o suspeito.

Polícia age rápido e prende suspeito

Após receber a denúncia, a equipe policial se deslocou até a residência.

Os agentes localizaram o homem no local e efetuaram a prisão em flagrante. A ação ocorreu na avenida Darcy Vargas, uma das principais vias da zona centro-sul.

Suspeito responderá por vários crimes

O homem responderá por:

Descumprimento de medida protetiva

Ameaça

Violação de domicílio

Injúria

Ele já está à disposição da Justiça.

Caso reforça importância da denúncia

O caso mostra a importância de denunciar situações de violência doméstica, especialmente quando há descumprimento de medidas protetivas.

A Polícia Civil orienta que vítimas procurem ajuda imediata ao perceber qualquer ameaça, garantindo mais segurança e evitando crimes mais graves.

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