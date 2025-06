Homem viola medida protetiva e agride ex em Manaus

Agressor foi detido em flagrante no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na última quarta-feira (25), por violar uma medida protetiva e agredir fisicamente sua ex-companheira, de 33 anos, em Manaus. A prisão ocorreu no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital amazonense.

Vítima buscou ajuda na delegacia

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, titular da DECCM Norte/Leste, a vítima procurou a unidade policial na tarde da quarta-feira. Ela relatou ofensas, ameaças e agressões físicas cometidas pelo ex-companheiro.

“Em depoimento, ela contou que manteve um relacionamento de dois anos com o autor e que estão separados há cerca de quatro meses. Informou ainda que ele faz uso frequente de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ao tomar conhecimento da medida protetiva, ele foi até a residência dela, onde a injuriou, a empurrou e desferiu diversos socos em sua boca e cabeça. A vítima foi socorrida pelo pai”, informou a delegada.

Prisão e audiência de custódia

O agressor foi localizado e preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de:

Descumprimento de medida protetiva

Lesão corporal

Ameaça

Injúria

Após a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem.

