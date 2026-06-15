Polícia

Vítima foi atingida por vários tiros e socorrida em estado grave; principal suspeito é homem denunciado anteriormente por agressões.

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi baleada na tarde de domingo (14) na avenida Grande Circular, zona Leste de Manaus. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e precisou ser socorrida às pressas após o ataque.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito de efetuar os disparos é um homem contra quem a vítima já havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) por violência doméstica. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos ainda no local. Após ser estabilizada, a mulher foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na zona Leste da capital.

Até o momento, não informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Veja vídeo:

Mulher é baleada na Grande Circular após denunciar violência doméstica em Manaus pic.twitter.com/PdtOZK6IKn — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 15, 2026

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