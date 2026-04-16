Acidente

Até o momento, não há informações de feridos

Um carro foi “engolido” por uma cratera, na manhã desta quinta-feira (16/04), no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motorista não teria percebido que havia o buraco no meio da rua e acabou caindo na vala. O carro ficou quase pela metade dentro da cratera e, até o momento não há informações se o veículo já foi retirado do local.

Além disso, também não há informações se houve feridos e nem quantas pessoas estavam no carro.

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