Turismo

Cidade amplia negócios e reforça posição entre destinos mais buscados

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – Manaus ganhou destaque internacional após participar da WTM Latin America, realizada em São Paulo. A cidade reforçou sua posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil e ampliou sua presença no mercado global.

A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) coordenou a participação e liderou a estratégia de promoção do destino.

Cidade amplia negócios e atrai novos parceiros

Manaus apresentou um estande de 50 metros quadrados e reuniu 22 empresários do setor receptivo. Durante o evento, o grupo firmou contatos com operadoras, companhias aéreas e profissionais do turismo.

Essas conexões ampliaram oportunidades de negócios e fortaleceram o setor turístico local.

Estratégia fortalece presença no mercado global

O diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, afirmou que a cidade cresce com planejamento e presença estratégica.

Segundo ele, Manaus oferece experiências únicas que unem natureza, cultura e identidade amazônica, fatores que atraem turistas de todo o mundo.

Manaus avança em rankings de turismo

Os resultados já aparecem. Manaus conquistou a quinta posição entre os destinos mais procurados do Brasil no programa Mapas Brasil.

Além disso, a cidade entrou na lista global da Booking.com como o único destino brasileiro entre os 50 mais buscados.

Cultura amazônica atrai atenção do público

A programação do estande chamou a atenção dos visitantes. A apresentação de um ritual de pajelança despertou curiosidade e valorizou a cultura local.

A vice-presidente da ManausCult, Oreni Braga, destacou que o evento fortalece relações comerciais e aumenta as vendas no setor turístico.

Turismo impulsiona economia e gera renda

A participação na feira reuniu cerca de 40 mil visitantes e ampliou a visibilidade de Manaus.

Com essa estratégia, a Prefeitura fortalece o turismo como motor econômico, gera empregos e valoriza a cultura amazônica.

Manaus segue avançando e consolida sua imagem como destino competitivo no Brasil e no cenário internacional.

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