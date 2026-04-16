Oportunidade

Capacitação ensina rotinas administrativas e amplia chances no mercado.

Manaus (AM) – A Prefeitura abriu 50 vagas para o curso gratuito de Pacote Office com ênfase em rotinas administrativas. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) organiza a capacitação em parceria com a Innovatech.

O curso acontece entre os dias 27 e 30 de abril, das 8h30 às 11h30, no Casarão da Inovação Cassina, no Centro da cidade.

Curso prepara para rotinas administrativas

A formação ensina habilidades práticas exigidas no mercado. Os alunos aprendem a usar ferramentas como Word, Excel e PowerPoint, além de organizar documentos, lidar com e-mails corporativos e executar tarefas administrativas do dia a dia.

Prefeitura aposta na qualificação profissional

O secretário Alonso Oliveira destacou que a qualificação amplia oportunidades. Segundo ele, dominar o Pacote Office ajuda candidatos a conquistar vagas e crescer profissionalmente.

Inscrições seguem até o dia 20 de abril

Os interessados podem se inscrever entre os dias 17 e 20 de abril por meio de formulário online: https://forms.gle/hR6ZU7r6sUgKQH8D8. A Prefeitura divulgará a lista dos selecionados no dia 22, a partir das 12h.

Curso atende jovens e profissionais

A capacitação atende quem busca o primeiro emprego, quer mudar de área ou precisa atualizar conhecimentos. A iniciativa fortalece a empregabilidade e amplia o acesso à qualificação em Manaus.

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