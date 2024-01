Plataforma online oferece curso gratuito de educação financeira

Manaus (AM) — Uma boa notícia para quem busca iniciar o ano se aperfeiçoando. A plataforma de cursos on-line do Centro de Ensino Literatus está oferecendo três opções de cursos gratuitos: Educação Financeira, Indústria 4.0, e Inversores de Frequência. A matrícula é aberta à população e o acesso à capacitação ocorre por meio do site loja.literatus.edu.br.

Os cursos oferecidos na plataforma são ministrados na modalidade on-line, o que permite que o aluno tenha flexibilidade de horários para conciliar estudos e trabalho.

“Basta ter acesso à internet e a um computador, notebook, tablet ou smartphone”, destaca a coordenadora da plataforma de cursos on-line do Literatus, Aline Miranda.

No curso de Educação Financeira, os alunos aprenderão conceitos básicos de finanças e a importância do planejamento, além de como, identificar e priorizar seus sonhos e metas.

Durante o curso, os participantes também receberão orientações de como sair das dívidas, como usar o cartão de crédito, como poupar para investir, e como evitar compras por impulso.“É o curso ideal para iniciar o ano colocando a vida financeira em dia”, disse a coordenadora da plataforma de cursos on-line do Literatus.

Já o curso de Indústria 4.0 vai abordar como a nova tecnologia tem revolucionado a indústria ao redor do mundo com o uso da robótica, internet das coisas, Inteligência artificial, supercomputadores, entre outras inovações. Aumento na eficiência do uso de recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala são alguns dos impactos da Indústria 4.0.

No curso de Inversores de Frequência é voltado para estudantes e profissionais de eletrônica e automação. Nesta capacitação, eles irão aprender desde a origem do equipamento que têm a função de controlar a frequência da corrente elétrica.

Os cursos contam com certificado e a expertise de uma instituição que possui mais de 30 anos de atuação no Amazonas. O Literatus, que iniciou suas atividades com uma creche, hoje tem como foco apenas a Educação Profissional, sendo responsável pela formação de quase 40 mil técnicos nas áreas de saúde, estética, indústria, infraestrutura, gestão e negócios. Ao todo, 74% dos egressos do Literatus estão atuando no mercado de trabalho.

