Eleições 2026

Disputa na Aleam segue com prazo aberto até hoje e definirá governador tampão até janeiro de 2026

Três chapas concorrem, até o momento, às eleições indiretas ao Governo do Amazonas. O prazo para registro segue aberto até às 20h desta quinta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

Candidaturas já registradas

Na quarta-feira (15), o governador interino Roberto Cidade (União Brasil) registrou candidatura ao lado do ex-deputado estadual Serafim Corrêa (PSB). No mesmo dia, o empresário William Bitar dos Santos (PSDB) também formalizou participação, tendo como vice João Ricardo de Melo e Lima (PL).

A terceira chapa inscrita é do Democracia Cristã (DC) e foi registrada nesta quinta-feira (16). A composição reúne Cícero Alencar, presidente regional do partido, como candidato a governador, e Roque Lane, que também é da mesma sigla, como candidato a vice-governador.

Prazo de inscrição segue aberto

De acordo com o edital, o prazo para registro das chapas segue aberto até esta quinta-feira (16), às 20h.

Os interessados devem apresentar candidatura em chapa única e indivisível, composta por governador e vice, com requerimento dirigido à Mesa Diretora. As inscrições podem ser feitas presencialmente no setor de protocolo da Aleam ou, alternativamente, por meio eletrônico, mediante envio da documentação exigida.

Entre os documentos obrigatórios estão certidões eleitorais e criminais, comprovantes de filiação partidária, residência, escolaridade e regularidade junto a órgãos de controle. Caso haja pendências, os candidatos serão notificados e terão prazo de até 24 horas para regularização.

Eleição indireta será realizada em maio

A eleição indireta está marcada para o dia 4 de maio, na Aleam. O pleito definirá o nome que assumirá o mandato tampão no Executivo estadual até 5 de janeiro de 2026.

A disputa seguirá as regras estabelecidas pela Assembleia, que conduz o processo de forma indireta, conforme previsto na legislação vigente.