Estado grave

Confusão começou em camarote e terminou com tiros na frente de residência.

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Franca (SP) – Uma empresária foi baleada após uma briga iniciada dentro de um camarote durante um show da dupla sertaneja Henrique & Juliano. A confusão aconteceu no último domingo (12) e terminou com disparos de arma de fogo em frente a um prédio residencial.

A vítima foi identificada como Giovanna Adriana Abdala, de 29 anos.

Briga começa em camarote e escala para violência

A discussão começou dentro da área VIP do evento após um desentendimento entre empresários. O clima esquentou rapidamente e seguranças precisaram intervir.

Depois disso, o conflito continuou fora do show. A vítima e o marido foram até a casa do suspeito para tirar satisfação, o que agravou ainda mais a situação.

Disparos aconteceram em frente a residência

Na frente do imóvel, o suspeito sacou uma arma calibre .380 e efetuou vários disparos.

Um dos tiros atingiu a empresária na região da nádega. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela foi baleada.

Vítima está em estado grave após cirurgia

A empresária foi socorrida e levada para um hospital particular em estado grave.

Ela passou por cirurgia, mas o projétil não foi retirado, pois está alojado em uma área sensível do intestino. O quadro segue grave, porém estável.

Polícia trata caso como tentativa de homicídio

Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal. No entanto, com o avanço das investigações, a polícia reclassificou o crime como tentativa de homicídio.

O suspeito foi preso e a Justiça manteve a prisão preventiva.

Investigação analisa motivação e versões

A defesa do suspeito afirma que ele agiu em legítima defesa, alegando ter sido agredido durante a confusão.

Por outro lado, a polícia avalia que não há elementos suficientes que comprovem essa versão até o momento.

Os investigadores analisam imagens, depoimentos e laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos disparos.

Caso repercute e levanta alerta sobre violência em eventos

O caso gerou grande repercussão e levanta alerta sobre conflitos em ambientes de entretenimento.

A investigação segue em andamento e deve definir se houve intenção de matar ou outra motivação para os disparos.

Leia mais:

Vice-prefeito é baleado em briga com empresário