Concurso gastronômico

Concurso gastronômico chega a Manaus com o tema “verduras”, movimenta 17 butecos

O Comida di Buteco começou em Manaus com força total e celebra 15 anos de história na capital amazonense. Além disso, o concurso gastronômico já se consolidou como uma das principais iniciativas de valorização da culinária popular.

O evento segue até 03 de maio de 2026 e acontece em formato de circuito, reunindo 17 estabelecimentos espalhados pela cidade. Dessa forma, o público percorre diferentes bairros e fortalece a economia local ao mesmo tempo em que vivencia experiências gastronômicas únicas.

Tema da edição 2026 destaca as verduras

Nesta edição, o concurso apresenta o tema “verduras”, definidas como partes comestíveis de plantas utilizadas na alimentação humana. Elas têm origem na agricultura e, ao longo da história, foram cultivadas por diversas civilizações.

Além disso, o tema estimula criatividade, pesquisa e inovação entre os participantes. Os butecos desenvolveram petiscos exclusivos a partir das verduras, o que resultou em novas combinações e releituras da culinária tradicional. Em todo o Brasil, o concurso reúne quase 1.200 receitas, com diversidade, humor e forte identidade regional.

Concurso valoriza pequenos negócios e transforma vidas

O Comida di Buteco vai muito além da competição. Ele valoriza o pequeno empreendedor, fortalece a cultura de raiz e transforma o buteco em uma extensão da casa dos brasileiros.

Além disso, o evento impacta diretamente a empregabilidade e a economia local. Ao final da edição, uma festa de encerramento revela os vencedores de cada categoria. Cada petisco, voto e brinde ajuda a construir a narrativa cultural da cidade.

Assim, a celebração não termina com o concurso. Pelo contrário, ela permanece viva nos butecos durante todo o ano, reforçando o orgulho e a tradição local.

Impacto nacional cresce a cada edição

Na edição anterior, o concurso registrou números expressivos em todo o Brasil. Foram 1,5 milhão de votos da população, mais de 13 milhões de seguidores no ecossistema Comida di Buteco + Butecos e mais de 10 milhões de pageviews no site.

Além disso, o evento recebeu 170 mil turistas nos circuitos, gerou mais de 16 mil empregos diretos e movimentou cerca de R$ 130 milhões em mídia espontânea. Nas redes sociais, o impacto alcançou 120 milhões de impressões.

Brasil celebra a cultura do buteco

Em ano de Copa do Mundo, o país se reúne para celebrar tradições e experiências autênticas. Nesse contexto, o buteco ganha ainda mais destaque como ponto de encontro da cultura brasileira.

É justamente nesse ambiente que tradição, sabor e acolhimento se encontram. Dessa forma, o Comida di Buteco se consolida como o maior concurso de butecos do Brasil, envolvendo 27 circuitos e cerca de 50 municípios.

Butecos participantes em Manaus 2026

Confira os 17 estabelecimentos participantes da edição em Manaus:

Alice’s Happy Rock – Rua Abel Botelho, 277, Flores, 69058195 Aretê Delícias Regionais – Rua Síria, 521, Cidade Nova, 69097262 Bambu Bar – Rua Carlos Lecor, 1015, Parque 10, 69055430 Bar Calçada Alta – Rua Costa Azevedo, 96, Centro, 69010230 Bar Rigudos – R. Abdon Made, 6, Parque 10, 69050510 Biatüwi – Rua Bernardo Ramos, 97, Centro, 69005310 Confraria do Aranha – Av. Visc. de Porto Alegre, 385, Centro, 69020130 Dom Chiquito Bar e Petiscaria – Rua Professor Ernani Simão, 1242, Praça 14 Espetto Grill & Burguers – (Antiga R. Helio Leão – Quadra 14) Cj Galileia 1 Farrapo Cozinha – Rua Costa Azevedo, 147, Centro, 69010230 Flutuante Bar e Restaurante Solar de Tupã – Acesso pela Marina do Davi, 0 Goiaba Bar – Rua Rene de Nápolis, 488, Ica Paraíba, Adrianópolis, 69057580 Gringo Bar – Av. Eduardo Ribeiro, 926, Centro, 69010001 O Irlandês – Rua Barão do Jaceguaí, 695, Flores, 69058180 O Porreta Amazônico – Av. Margarita, 1984, Sala 3, Margarita Mall, Nova Cidade Point Do Acarajé – Rua do Comércio, 115, Parque 10, 69055000 Varanda’s Rio Negro – Av. Pe. Agostinho Caballero Martin, 955, São Raimundo

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