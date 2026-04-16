Concurso

Candidatos devem cumprir etapas online e presencial para garantir vaga

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convocou 118 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para atuação na capital amazonense.

Os convocados devem consultar a lista oficial e seguir rigorosamente o cronograma para não perder a vaga.

Convocados precisam cumprir etapa online

A primeira fase acontece de forma totalmente digital. Os candidatos devem acessar o sistema a partir de 0h01 desta sexta-feira (17/04) até às 23h59 de domingo (19/04).

Nesse período, o candidato precisa preencher as informações exigidas no sistema admissional.

Atendimento presencial ocorre no dia 22

Após a etapa online, os convocados devem comparecer presencialmente na quarta-feira (22/04), às 8h.

O atendimento será realizado na sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, localizada no bairro Japiim 2, zona sul de Manaus.

O candidato deve apresentar todos os documentos exigidos e realizar o encaminhamento para a Junta Médica Pericial.

Falta pode eliminar candidato do processo

A gerente Marilene Remígio alertou que o candidato precisa acompanhar as convocações e cumprir os prazos.

Quem não comparecer no dia e horário definidos perde automaticamente o direito à vaga.

Seduc reforça atenção ao cronograma

A secretaria orienta que os candidatos acompanhem os canais oficiais para novas convocações e atualizações.

O cumprimento de todas as etapas garante a contratação temporária e o ingresso na rede estadual de ensino em Manaus.

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