Acidente

Acidente ocorreu no fim da tarde e mobilizou agentes do IMMU na zona Leste.

Manaus (AM) – Manaus (AM) – Uma carreta tombou no fim da tarde desta quinta-feira (16) na avenida Autaz Mirim, na zona Leste da capital amazonense, no sentido oposto ao Atacadão. Durante o acidente, o veículo atingiu um poste de energia elétrica, que não chegou a cair, mas ficou inclinado, gerando risco na área.

O acidente causou transtornos no trânsito da região e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para atender a ocorrência e organizar o fluxo de veículos na via.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

Por conta do tombamento, o tráfego na avenida pode apresentar lentidão, principalmente no trecho onde ocorreu o acidente.

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