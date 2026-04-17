TV e Famosos

Boato de atropelamento circulou nas redes, mas influenciadora sofreu apenas queda na orla.

Rio de Janeiro (RJ) – Na noite desta quinta-feira (16), começou a circular nas redes sociais a informação de que a influenciadora Patixa Teló, conhecida como “Rainha do Amazonas”, teria sido atropelada no Rio de Janeiro.

Minutos depois, o influenciador Rico Melquiades apareceu nas redes sociais para esclarecer o ocorrido e negar o atropelamento.

Segundo ele, Patixa, na verdade caiu de um patinete enquanto passeava pela orla de Copacabana.

“Calma, a Patixa está bem. A gente alugou um patinete desses que ficam na beira da praia e ela caiu. Machucou a perna no meio-fio, mas está tudo bem”, explicou Rico.

Ainda de acordo com o influenciador, o acidente aconteceu próximo a uma base do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos no local.

A própria Patixa Teló também apareceu em vídeo tranquilizando os seguidores e confirmando que não sofreu ferimentos graves.

Apesar do susto e da repercussão inicial, o caso não passou de um acidente sem maior gravidade.

Leia mais:

Patixa Teló passa mal em bar de Manaus