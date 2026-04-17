Polícia

Vítima passeava de moto quando foi abordada por equipe policial

O tenente da Polícia Militar Osvaldo Lima da Silva, conhecido como “Grilo”, foi preso na quarta-feira (15/04) suspeito de estuprar uma mulher de 25 anos dentro de um posto de fiscalização na rodovia AM-010, em Manaus. A vítima denunciou o crime após relatar que foi coagida e violentada dentro da unidade policial.

Segundo o depoimento, a mulher passeava de moto no dia 12 de abril, quando foi abordada por uma equipe da PM comandada pelo tenente. Ela foi levada para o posto policial, onde foi apalpada e forçada a fazer sexo.

O caso foi registrado no 26º Distrito Integrado de Polícia, onde a vítima prestou depoimento e passou por exames no Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher também acompanha as investigações.

A Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva do policial, que se apresentou espontaneamente no 19º DIP e encaminhado para o Núcleo Prisional da Polícia Militar.

Em nota, a Polícia Militar informou que acompanha o caso por meio da Diretoria de Justiça e Disciplina e deve instaurar procedimento administrativo. A corporação afirmou que não compactua com práticas criminosas e que a investigação será conduzida com rigor.

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