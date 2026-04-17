Prisão

Suspeito descumpriu medida protetiva e fez ameaças de morte

Publicado em 17 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Itacoatiara (AM) – Um homem de 38 anos foi preso após ameaçar de morte a própria mãe, uma idosa de 65 anos, e descumprir uma medida protetiva, no bairro Eduardo Braga 2, em Itacoatiara, na quinta-feira (16).

Suspeito ignora medida judicial e ameaça vítima

A vítima procurou a delegacia no dia 6 de abril e denunciou o filho.

Segundo a delegada Renata Viana, o homem apresentava comportamento violento dentro de casa e já havia agredido a mãe em outras ocasiões.

Mesmo após a Justiça conceder a medida protetiva, ele voltou a ameaçar a vítima.

Polícia age rápido e solicita prisão

Diante da gravidade do caso, a delegada representou pela prisão preventiva.

A Justiça autorizou a medida e a equipe policial localizou o suspeito e efetuou a prisão.

Violência doméstica motivou ação policial

O caso envolve violência doméstica e familiar, agravada pelo descumprimento de decisão judicial.

A polícia reforça que ameaças e agressões dentro do ambiente familiar exigem resposta imediata para proteger a vítima.

Suspeito ficará à disposição da Justiça

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ameaça de morte.

Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Polícia orienta vítimas a denunciarem

A Polícia Civil orienta que vítimas de violência doméstica procurem ajuda e registrem ocorrência.

A denúncia é fundamental para garantir proteção e impedir que situações de risco evoluam para casos mais graves.

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