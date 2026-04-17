Itacoatiara (AM) – Um homem de 38 anos foi preso após ameaçar de morte a própria mãe, uma idosa de 65 anos, e descumprir uma medida protetiva, no bairro Eduardo Braga 2, em Itacoatiara, na quinta-feira (16).
Suspeito ignora medida judicial e ameaça vítima
A vítima procurou a delegacia no dia 6 de abril e denunciou o filho.
Segundo a delegada Renata Viana, o homem apresentava comportamento violento dentro de casa e já havia agredido a mãe em outras ocasiões.
Mesmo após a Justiça conceder a medida protetiva, ele voltou a ameaçar a vítima.
Polícia age rápido e solicita prisão
Diante da gravidade do caso, a delegada representou pela prisão preventiva.
A Justiça autorizou a medida e a equipe policial localizou o suspeito e efetuou a prisão.
Violência doméstica motivou ação policial
O caso envolve violência doméstica e familiar, agravada pelo descumprimento de decisão judicial.
A polícia reforça que ameaças e agressões dentro do ambiente familiar exigem resposta imediata para proteger a vítima.
Suspeito ficará à disposição da Justiça
O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e ameaça de morte.
Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
Polícia orienta vítimas a denunciarem
A Polícia Civil orienta que vítimas de violência doméstica procurem ajuda e registrem ocorrência.
A denúncia é fundamental para garantir proteção e impedir que situações de risco evoluam para casos mais graves.
Leia mais:
Homem é preso em Manaus por matar desafeto a tiros em Itacoatiara