Oportunidade

Instituto oferece oportunidade em pesquisa e inovação com atuação presencial em Porto Velho

Publicado em 17 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, um dos maiores institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) do país, está com vaga aberta para Pesquisador em Segurança Cibernética (Software PL), com atuação presencial em Porto Velho (RO).

A oportunidade é voltada a profissionais com perfil científico e técnico, interessados em desenvolver pesquisas de alto impacto em segurança cibernética, criptografia e proteção de sistemas digitais. O objetivo é contribuir para a geração de conhecimento, inovação tecnológica e propriedade intelectual.

Atuação envolve pesquisa e desenvolvimento em segurança digital

O profissional irá atuar em projetos de PD&I, colaborando na definição de metas científicas, proposição de novas linhas de pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas em segurança cibernética.

Além disso, o trabalho inclui produção e divulgação de artigos científicos, escrita de patentes e registros de software, bem como elaboração de relatórios técnicos e documentos estratégicos.

Vaga inclui liderança de projetos e equipes de pesquisa

A função também envolve coordenação e liderança de projetos e equipes de pesquisa. O profissional participará de apresentações técnicas e acadêmicas e atuará em colaboração direta com a gerência na condução das atividades científicas do instituto.

Profissionais com experiência ou interesse em criptografia pós-quântica encontram no Sidia um ambiente voltado à pesquisa aplicada e inovação.

Perfil exige formação avançada e experiência técnica

A oportunidade é destinada a profissionais com doutorado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica ou áreas correlatas, com tese relacionada a segurança cibernética ou criptografia.

Além disso, o candidato deve apresentar sólida produção científica e domínio de inglês em nível avançado.

Também são requisitos experiência em programação (C, C++, Python, JavaScript e shell), ambiente Linux, desenvolvimento para dispositivos móveis e ferramentas de versionamento e gestão de projetos.

Sidia oferece pacote de benefícios aos profissionais

O instituto oferece um pacote de benefícios voltado à qualidade de vida e bem-estar, que inclui:

Vale-alimentação e refeição

Vale-presente

Day-off

Plano de saúde e odontológico

Transporte ou estacionamento

Seguro de vida

Auxílio-creche, escola ou babá

Além disso, outros benefícios podem ser disponibilizados conforme a política interna da instituição.

Inscrições devem ser feitas pela plataforma oficial

Os interessados devem se candidatar por meio da plataforma oficial de recrutamento do Sidia:

https://sidia.inhire.app/sidia/vagas/ddfbce18-3191-4898-bed3-33f179205e9b/pesquisador-em-seguranca-cibernetica-software-pl-pvh

Sobre o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia

Fundado em 2003, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia é um dos maiores institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil.

O instituto possui unidades em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP), atuando no desenvolvimento de tecnologias em software, telecomunicações (5G, 6G e TV Digital), saúde, imersão (AR, VR e XR), Indústria 4.0 e segurança cibernética.

Atualmente, o Sidia conta com mais de 1.000 profissionais, infraestrutura moderna e laboratórios de referência internacional.

Mais informações estão disponíveis em: www.sidia.com

(*) Com informações da assessoria