O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, um dos maiores institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) do país, está com vaga aberta para Pesquisador em Segurança Cibernética (Software PL), com atuação presencial em Porto Velho (RO).
A oportunidade é voltada a profissionais com perfil científico e técnico, interessados em desenvolver pesquisas de alto impacto em segurança cibernética, criptografia e proteção de sistemas digitais. O objetivo é contribuir para a geração de conhecimento, inovação tecnológica e propriedade intelectual.
Atuação envolve pesquisa e desenvolvimento em segurança digital
O profissional irá atuar em projetos de PD&I, colaborando na definição de metas científicas, proposição de novas linhas de pesquisa e desenvolvimento de soluções avançadas em segurança cibernética.
Além disso, o trabalho inclui produção e divulgação de artigos científicos, escrita de patentes e registros de software, bem como elaboração de relatórios técnicos e documentos estratégicos.
Vaga inclui liderança de projetos e equipes de pesquisa
A função também envolve coordenação e liderança de projetos e equipes de pesquisa. O profissional participará de apresentações técnicas e acadêmicas e atuará em colaboração direta com a gerência na condução das atividades científicas do instituto.
Profissionais com experiência ou interesse em criptografia pós-quântica encontram no Sidia um ambiente voltado à pesquisa aplicada e inovação.
Perfil exige formação avançada e experiência técnica
A oportunidade é destinada a profissionais com doutorado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica ou áreas correlatas, com tese relacionada a segurança cibernética ou criptografia.
Além disso, o candidato deve apresentar sólida produção científica e domínio de inglês em nível avançado.
Também são requisitos experiência em programação (C, C++, Python, JavaScript e shell), ambiente Linux, desenvolvimento para dispositivos móveis e ferramentas de versionamento e gestão de projetos.
Sidia oferece pacote de benefícios aos profissionais
O instituto oferece um pacote de benefícios voltado à qualidade de vida e bem-estar, que inclui:
- Vale-alimentação e refeição
- Vale-presente
- Day-off
- Plano de saúde e odontológico
- Transporte ou estacionamento
- Seguro de vida
- Auxílio-creche, escola ou babá
Além disso, outros benefícios podem ser disponibilizados conforme a política interna da instituição.
Inscrições devem ser feitas pela plataforma oficial
Os interessados devem se candidatar por meio da plataforma oficial de recrutamento do Sidia:
https://sidia.inhire.app/sidia/vagas/ddfbce18-3191-4898-bed3-33f179205e9b/pesquisador-em-seguranca-cibernetica-software-pl-pvh
Sobre o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia
Fundado em 2003, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia é um dos maiores institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil.
O instituto possui unidades em Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Paulo (SP), atuando no desenvolvimento de tecnologias em software, telecomunicações (5G, 6G e TV Digital), saúde, imersão (AR, VR e XR), Indústria 4.0 e segurança cibernética.
Atualmente, o Sidia conta com mais de 1.000 profissionais, infraestrutura moderna e laboratórios de referência internacional.
Mais informações estão disponíveis em: www.sidia.com
(*) Com informações da assessoria