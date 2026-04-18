Obra

De acordo com informações de populares, Manoel usava régua de alumínio que encostou em uma fiação de alta tensão.

Manoel Ferreira dos Reis, 60, morreu ao receber uma descarga elétrica. Ele era pedreiro e, no momento do incidente, estava em uma obra no beco Salustiano, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de populares, Manoel usava régua de alumínio que encostou em uma fiação de alta tensão. Com o impacto, o pedreiro não resistiu.

Reanimação

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e tentaram reanimar Manuel, mas não tiveram sucesso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Pessoa querida

A esposa da vítima e a vizinhança se emocionaram com a perda repentina. De acordo com eles, Manoel era uma pessoa querida na área.

As causas do incidente serão apuradas.

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