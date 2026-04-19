Portal do Encantamento

Realizado pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), o evento celebrou o álbum, composto por 18 toadas, e que já está disponível nas plataformas digitais

O lançamento do álbum 2026 “Parintins: Portal do Encantamento” do Boi Garantido reuniu, nesse sábado (18), itens oficiais em uma noite que avermelhou o Centro de Convenções (Sambódromo), e evidenciou a forte recepção do público, que cantou e vibrou com as novas toadas, confirmando o sucesso do produto fonográfico.

Realizado pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), o evento celebrou o álbum, composto por 18 toadas, e que já está disponível nas plataformas digitais e reúne as obras que nortearão a apresentação do boi Garantido no Festival 2026.

A presidente do MAG, Cláudia Santos, enfatizou o trabalho do movimento na realização da festa e celebrou o sucesso. “É gratificante ver o resultado de tanto empenho. O MAG segue fortalecendo o Garantido em Manaus e está festa mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

Programação com artistas

Das 21h às 22h, se apresentaram Ianayra, Luciano Araújo e Márcia Novo. Em seguida, subiram ao palco Carlinhos do Boi, Julieta Câmara, P.A. Chaves e Leonardo Castelo com um repertório variados que aqueceu o público.

O ponto alto foi o show principal, quando abriu-se o “portal do encantamento” com o levantador David Assayag; o apresentador Israel Paulain; o amo do boi João Paulo Faria e a “Rosa Vermelha”, Márcia Siqueira.

O espetáculo contou ainda com o pajé Adriano Paketá; a porta-estandarte Jevenny Mendonça; a rainha do Folclore Lívia Cristina; a sinhazinha da fazenda Raíra Lins, em sua estreia em Manaus; o tripa do boi, Denison Piçanã e a cunhã-poranga, Isabele Nogueira, junto com a Batucada, Comando Garantido e Garantido Show.

Evento de sucesso

O presidente do Boi Garantido, Fred Góes, destacou a dimensão do evento. “Foi uma festa linda, que mostrou a força da nossa torcida em Manaus. O Sambódromo vermelho traduz essa paixão e mostra que a torcida gostou do álbum”, analisou.

Já a torcedora Anne Karoline Gouvea reforçou o sentimento da galera e a dificuldade de escolher uma toada favorita. “Não tem como escolher a melhor toada, o Garantido sempre se supera. Ver o Sambódromo todo vermelho e acompanhar nossos itens de perto foi emocionante”, disse.

A programação da festa integrou o Ensaio dos Bumbás 2026, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Lounge Eneva

Mais uma vez, o “Lounge Imprensa Eneva” reuniu comunicadores e formadores de opinião, num espaço criado para receber profissionais de comunicação que cobrem o evento.

O “Lounge Imprensa Eneva” estará disponível ao longo de toda a temporada nos Currais do Garantido.

(*) Com informações da assessoria

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