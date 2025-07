Garantido comemora 33º título e se despede de Sinhazinha da Fazenda

Boi Garantido comemorou seu 33º título com festa emocionante, homenagens e forte conexão com a torcida em Manaus

O Boi Garantido reuniu milhares de torcedores no Sambódromo de Manaus para celebrar seu 33º título do Festival de Parintins, durante a noite de sábado (5). A festa, organizada pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG), teve apoio do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o evento contou com apresentações dos itens oficiais, homenagens e momentos marcantes.

Entrada triunfal e reconhecimento coletivo

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a chegada do presidente Fred Góes, carregando o troféu criado pelo artista Lucijones Cursino. O ato levou a multidão vermelha e branca à euforia.

“No silêncio do trabalho na Cidade Garantido, sabíamos da importância desse título. Essa conquista é dedicada à nossa galera, que nunca deixou de acreditar. Mostramos que o Garantido é gigante. Essa vitória é de todos”, destacou Fred Góes.

Na sequência, apresentações emocionantes foram lideradas por Israel Paulain e David Assayag, mantendo a energia da torcida até altas horas da madrugada.

Homenagem e despedida de Valentina Coimbra

Antes da celebração, Valentina Coimbra, Sinhazinha da Fazenda desde 2020, anunciou sua despedida. Ela fez sua última apresentação cercada de carinho da torcida.

“Essa decisão foi tomada com diálogo, respeito e dignidade. Levo comigo o amor dessa nação e a honra de ter defendido com orgulho o Garantido”, declarou, emocionada.

Curral e torcida vibrante em Parintins

No Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins, a torcida também comemorou com entusiasmo. A empreendedora Cristina Menezes Marques foi uma das torcedoras que viajaram até a ilha para acompanhar a conquista.

“Todos os anos venho a Parintins para acompanhar os eventos do meu boi. Eu estava confiante, foi um título merecido. O meu boi lindo é campeão!”, afirmou.

O pajé Adriano Paquetá também celebrou a conquista com emoção e destacou o esforço coletivo ao longo da temporada.

“Já esperávamos um grande público, mas superou tudo. Desde o lançamento do álbum, sentimos a força da nação crescer. Esse título é o reflexo de um trabalho coletivo, feito com verdade e entrega.”

Símbolo da cultura popular

A celebração em Manaus reforça a importância simbólica e cultural do Garantido. A vitória, conquistada após cinco anos, reafirma a conexão da agremiação com o povo e o protagonismo na cultura popular amazonense.

