Os investimentos do Governo do Amazonas na segurança pública já refletem nos índices de criminalidade. No primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, roubos em transporte coletivo caíram 79%. Além disso, roubos a pedestres recuaram 44%. Já os homicídios reduziram 9%. Por outro lado, as apreensões de drogas cresceram 84%.
Por trás desses resultados, há um fator decisivo: o investimento em delegacias, bases policiais, centros de comando e iluminação pública em LED. Essas ações foram conduzidas ao longo dos últimos anos pelo ex-governador Wilson Lima, presidente estadual da Federação União Progressista.
“Nós investimos tanto no fortalecimento das forças policiais quanto na melhoria dos espaços onde atuam. Quando você ilumina a cidade, melhora a estrutura de uma delegacia e integra tecnologia, você cria um ambiente mais difícil para o crime”, afirma.
Valorização dos profissionais de segurança
O tema ganha destaque em 21 de abril, Dia Nacional do Policial Militar e Civil, data que homenageia Tiradentes. Nesse contexto, a valorização dos profissionais inclui melhores condições de trabalho, o que contribui para uma atuação mais eficiente nas ruas.
Obras ampliam capacidade operacional
Nos últimos anos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) executaram mais de 400 obras desde 2019. Entre elas, estão reformas, ampliações e construções voltadas à segurança pública.
Sob coordenação do engenheiro civil Marcellus Campêlo, as intervenções modernizaram unidades policiais. Campêlo deixou o cargo em março para se colocar como pré-candidato a deputado estadual.
Atualmente, o governador interino Roberto Cidade dá continuidade às ações. “Esse é um trabalho que não pode parar. Estamos dando sequência aos investimentos para garantir que as forças de segurança tenham estrutura adequada e que a população sinta os efeitos dessas melhorias no dia a dia”, diz.
Delegacias e centros integrados passam por requalificação
As obras requalificaram espaços essenciais. Delegacias que operavam com limitações passaram a contar com ambientes mais adequados. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), por exemplo, foi ampliada para melhorar o atendimento.
Além disso, foi construído o Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (Ciaca), que reúne serviços em um único local. Dessa forma, o tempo de resposta aos casos diminui.
Distritos Integrados de Polícia (DIPs), como o 13º DIP, também receberam melhorias. Ao mesmo tempo, delegacias especializadas e Companhias Interativas Comunitárias (CICOMs) foram revitalizadas, fortalecendo a presença policial nos bairros.
O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também recebeu melhorias. Com isso, ampliou a capacidade de monitoramento e integração entre as forças.
“O trabalho realizado foi fundamental para garantir que as unidades policiais e os espaços de apoio funcionassem de forma mais adequada, integrando estrutura física e tecnologia”, destaca Marcellus Campêlo.
Iluminação pública em LED muda dinâmica urbana
A iluminação pública passou a ser um dos principais fatores de impacto. Com o programa Ilumina+ Amazonas, o estado substituiu lâmpadas antigas por LED em todos os 61 municípios do interior.
Segundo Campêlo, a mudança altera o uso dos espaços urbanos. “Ruas mais iluminadas dificultam a ação criminosa, aumentam a circulação de pessoas à noite e permitem maior eficiência do patrulhamento”, explica.
Além disso, 22 unidades policiais receberam iluminação em LED. Como resultado, houve aumento da visibilidade e reforço da presença do Estado.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a iluminação melhora a qualidade das imagens do sistema Paredão. Assim, amplia a identificação de veículos e suspeitos.
Atualmente, tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma proposta para integrar câmeras com reconhecimento facial à rede de iluminação pública. Dessa forma, o monitoramento pode alcançar áreas mais remotas.
Queda nos índices e aumento das apreensões
Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com base na SSP-AM, mostram novas reduções entre janeiro e março de 2026:
- Roubos de veículos: queda de 23%
- Furtos de veículos: queda de 25%
- Roubos a residências: queda de 47%
Ao mesmo tempo, as forças de segurança ampliaram as apreensões:
- Drogas: aumento de 84%
- Munições: aumento de 500%
- Armas: aumento de 7%
Somente em 2026, mais de 21 toneladas de drogas foram apreendidas no estado.
O secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, destaca a integração das ações. “O trabalho operacional das nossas forças é fundamental e ganha mais eficiência quando temos tecnologia, iluminação adequada e unidades funcionando melhor”, afirma.
(*) Com informações da assessoria