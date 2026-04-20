Segurança Pública

Melhorias em delegacias, tecnologia e iluminação pública impactam índices de criminalidade no estado

Os investimentos do Governo do Amazonas na segurança pública já refletem nos índices de criminalidade. No primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, roubos em transporte coletivo caíram 79%. Além disso, roubos a pedestres recuaram 44%. Já os homicídios reduziram 9%. Por outro lado, as apreensões de drogas cresceram 84%.

Por trás desses resultados, há um fator decisivo: o investimento em delegacias, bases policiais, centros de comando e iluminação pública em LED. Essas ações foram conduzidas ao longo dos últimos anos pelo ex-governador Wilson Lima, presidente estadual da Federação União Progressista.

“Nós investimos tanto no fortalecimento das forças policiais quanto na melhoria dos espaços onde atuam. Quando você ilumina a cidade, melhora a estrutura de uma delegacia e integra tecnologia, você cria um ambiente mais difícil para o crime”, afirma.

Valorização dos profissionais de segurança

O tema ganha destaque em 21 de abril, Dia Nacional do Policial Militar e Civil, data que homenageia Tiradentes. Nesse contexto, a valorização dos profissionais inclui melhores condições de trabalho, o que contribui para uma atuação mais eficiente nas ruas.

Obras ampliam capacidade operacional

Nos últimos anos, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) executaram mais de 400 obras desde 2019. Entre elas, estão reformas, ampliações e construções voltadas à segurança pública.

Sob coordenação do engenheiro civil Marcellus Campêlo, as intervenções modernizaram unidades policiais. Campêlo deixou o cargo em março para se colocar como pré-candidato a deputado estadual.

Atualmente, o governador interino Roberto Cidade dá continuidade às ações. “Esse é um trabalho que não pode parar. Estamos dando sequência aos investimentos para garantir que as forças de segurança tenham estrutura adequada e que a população sinta os efeitos dessas melhorias no dia a dia”, diz.

Delegacias e centros integrados passam por requalificação

As obras requalificaram espaços essenciais. Delegacias que operavam com limitações passaram a contar com ambientes mais adequados. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), por exemplo, foi ampliada para melhorar o atendimento.

Além disso, foi construído o Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (Ciaca), que reúne serviços em um único local. Dessa forma, o tempo de resposta aos casos diminui.

Distritos Integrados de Polícia (DIPs), como o 13º DIP, também receberam melhorias. Ao mesmo tempo, delegacias especializadas e Companhias Interativas Comunitárias (CICOMs) foram revitalizadas, fortalecendo a presença policial nos bairros.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) também recebeu melhorias. Com isso, ampliou a capacidade de monitoramento e integração entre as forças.

“O trabalho realizado foi fundamental para garantir que as unidades policiais e os espaços de apoio funcionassem de forma mais adequada, integrando estrutura física e tecnologia”, destaca Marcellus Campêlo.

Iluminação pública em LED muda dinâmica urbana

A iluminação pública passou a ser um dos principais fatores de impacto. Com o programa Ilumina+ Amazonas, o estado substituiu lâmpadas antigas por LED em todos os 61 municípios do interior.

Segundo Campêlo, a mudança altera o uso dos espaços urbanos. “Ruas mais iluminadas dificultam a ação criminosa, aumentam a circulação de pessoas à noite e permitem maior eficiência do patrulhamento”, explica.

Além disso, 22 unidades policiais receberam iluminação em LED. Como resultado, houve aumento da visibilidade e reforço da presença do Estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a iluminação melhora a qualidade das imagens do sistema Paredão. Assim, amplia a identificação de veículos e suspeitos.

Atualmente, tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma proposta para integrar câmeras com reconhecimento facial à rede de iluminação pública. Dessa forma, o monitoramento pode alcançar áreas mais remotas.

Queda nos índices e aumento das apreensões

Os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com base na SSP-AM, mostram novas reduções entre janeiro e março de 2026:

Roubos de veículos: queda de 23%

Furtos de veículos: queda de 25%

Roubos a residências: queda de 47%

Ao mesmo tempo, as forças de segurança ampliaram as apreensões:

Drogas: aumento de 84%

Munições: aumento de 500%

Armas: aumento de 7%

Somente em 2026, mais de 21 toneladas de drogas foram apreendidas no estado.

O secretário de Segurança Pública, coronel Anézio Paiva, destaca a integração das ações. “O trabalho operacional das nossas forças é fundamental e ganha mais eficiência quando temos tecnologia, iluminação adequada e unidades funcionando melhor”, afirma.

(*) Com informações da assessoria