Manaus (AM) – A campanha Abril Lilás chama atenção para a prevenção do câncer de testículo, uma doença que atinge principalmente homens jovens. Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.
Doença atinge principalmente homens jovens
O câncer de testículo afeta, em sua maioria, homens entre 20 e 35 anos. Apesar disso, muitos ainda ignoram os sinais iniciais.
Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença representa cerca de 5% dos tumores urológicos no país.
Preconceito ainda atrasa diagnóstico
O urologista Flávio Antunes destaca que o maior desafio ainda é a falta de informação.
Muitos homens evitam procurar ajuda médica. Como resultado, chegam ao consultório com a doença em estágio avançado.
Por isso, especialistas reforçam: quanto antes identificar, maiores são as chances de tratamento eficaz.
Autoexame é simples e pode salvar vidas
O autoexame testicular funciona como principal aliado na prevenção.
Além disso, o procedimento é rápido, indolor e pode ser feito em casa.
A recomendação é realizar o exame uma vez por mês, de preferência após o banho quente.
Sinais de alerta exigem atenção imediata
Homens devem observar qualquer alteração no corpo.
Entre os principais sinais estão:
- Caroços ou endurecimento
- Sensação de peso na bolsa escrotal
- Desconforto persistente
Ao perceber qualquer mudança, é essencial procurar um urologista imediatamente.
Fatores de risco e tratamento
Embora a causa não seja totalmente conhecida, alguns fatores aumentam o risco.
Histórico familiar e casos de criptorquidia exigem atenção redobrada.
Quando identificado cedo, o tratamento apresenta alta taxa de sucesso. Ele pode incluir cirurgia e, em alguns casos, terapias complementares.
Informação é essencial para salvar vidas
A campanha Abril Lilás reforça a importância de quebrar tabus.
Além disso, incentiva homens a cuidarem da saúde e buscarem atendimento médico sem receio.
Falar sobre o tema, portanto, ajuda a prevenir e salvar vidas.
Como fazer o autoexame corretamente
Durante o banho, com a pele relaxada, o homem deve examinar cada testículo com cuidado.
Em seguida, deve palpar suavemente em busca de alterações.
Também é importante observar mudanças no tamanho ou sensação de peso.
Se notar qualquer sinal diferente, procure atendimento médico o quanto antes.
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