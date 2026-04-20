Abril Lilás

Especialista reforça importância do autoexame e diagnóstico precoce

Publicado em 20 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Manaus (AM) – A campanha Abril Lilás chama atenção para a prevenção do câncer de testículo, uma doença que atinge principalmente homens jovens. Especialistas reforçam que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

Doença atinge principalmente homens jovens

O câncer de testículo afeta, em sua maioria, homens entre 20 e 35 anos. Apesar disso, muitos ainda ignoram os sinais iniciais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a doença representa cerca de 5% dos tumores urológicos no país.

Preconceito ainda atrasa diagnóstico

O urologista Flávio Antunes destaca que o maior desafio ainda é a falta de informação.

Muitos homens evitam procurar ajuda médica. Como resultado, chegam ao consultório com a doença em estágio avançado.

Por isso, especialistas reforçam: quanto antes identificar, maiores são as chances de tratamento eficaz.

Autoexame é simples e pode salvar vidas

O autoexame testicular funciona como principal aliado na prevenção.

Além disso, o procedimento é rápido, indolor e pode ser feito em casa.

A recomendação é realizar o exame uma vez por mês, de preferência após o banho quente.

Sinais de alerta exigem atenção imediata

Homens devem observar qualquer alteração no corpo.

Entre os principais sinais estão:

Caroços ou endurecimento

Sensação de peso na bolsa escrotal

Desconforto persistente

Ao perceber qualquer mudança, é essencial procurar um urologista imediatamente.

Fatores de risco e tratamento

Embora a causa não seja totalmente conhecida, alguns fatores aumentam o risco.

Histórico familiar e casos de criptorquidia exigem atenção redobrada.

Quando identificado cedo, o tratamento apresenta alta taxa de sucesso. Ele pode incluir cirurgia e, em alguns casos, terapias complementares.

Informação é essencial para salvar vidas

A campanha Abril Lilás reforça a importância de quebrar tabus.

Além disso, incentiva homens a cuidarem da saúde e buscarem atendimento médico sem receio.

Falar sobre o tema, portanto, ajuda a prevenir e salvar vidas.

Como fazer o autoexame corretamente

Durante o banho, com a pele relaxada, o homem deve examinar cada testículo com cuidado.

Em seguida, deve palpar suavemente em busca de alterações.

Também é importante observar mudanças no tamanho ou sensação de peso.

Se notar qualquer sinal diferente, procure atendimento médico o quanto antes.

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