ManausCult

Iniciativa da ManausCult vai apoiar comunidades com estrutura para exibir jogos da Copa do Mundo.

Manaus (AM) – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) lançou o Edital de Chamada Pública nº 001/2026, intitulado “Ruas da Copa”. A iniciativa busca apoiar comunidades, ruas e espaços públicos que irão exibir os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026.

Apoio para transmissão dos jogos

O edital prevê suporte estrutural para os locais selecionados. Entre os itens oferecidos estão palco, som, iluminação, telão e banheiros químicos.

A proposta é incentivar a ocupação organizada e segura dos espaços urbanos durante o período do mundial, criando ambientes acessíveis para que a população acompanhe os jogos.

Incentivo à cultura e convivência

De acordo com o diretor-presidente da ManausCult, Márcio Braz, a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular.

“Esse edital é uma forma de democratizar o acesso à Copa do Mundo, levando estrutura e dignidade para que as comunidades possam se reunir, celebrar e torcer juntas”, afirmou.

Impacto na economia local

Além de promover a integração entre moradores, o projeto também deve impulsionar a economia local. A iniciativa movimenta pequenos empreendedores e prestadores de serviços durante o período da competição.

Como participar

O edital completo, com critérios de participação, prazos e documentação necessária, está disponível no Diário Oficial do Município, edição nº 6.294, de quinta-feira, 16 de abril.

A expectativa é transformar ruas e praças em pontos de encontro, fortalecendo o espírito coletivo durante a Copa do Mundo de 2026.

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