Rua Santa Isabel, a “Rua da Copa”, ganha as cores da torcida brasileira em Manaus

Manaus (AM) – Os trabalhos de ornamentação na famosa “Rua da Copa”, a Rua Santa Isabel do bairro Vila da Prata, em Manaus, avançam esta semana. Além da decoração aérea com bandeirolas, a via passou a receber pinturas desde a última terça-feira (25).

Os moradores também aproveitam para mudar o visual de suas casas com as cores da bandeira do Brasil.

A tradição de decorar a Rua Santa Isabel do bairro Vila da Prata teve início há 40 anos, desde a edição da Copa do Mundo de 1982 (realizada na Espanha).

De lá até aqui, já são 11 edições do torneio mundial em que os moradores preparam a Rua da Copa para ser um dos pontos de encontro de torcedores brasileiros em dias de jogos da Seleção.

Para este ano os moradores vão usar 30 latões de tintas (de 18 litros cada) para colorir o asfalto e a fachada das casas. A expectativa é de que no domingo, 30 de outubro, a pintura seja concluída.

A Rua da Santa Isabel é uma das inscritas no concurso cultural “Ruas da Copa”, realizado pela Prefeitura de Manaus em 2022.

Em 2014 e 2018, a Rua Santa Isabel também foi uma das vencedoras do concurso e recebeu apoio com palco, som, telão LED e iluminação para transmitir os jogos da Copa do Mundo.

