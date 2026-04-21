Resgate

Vítima de 16 anos foi encontrada pela PRF em estabelecimento na BR-386; dona do local foi presa em flagrante.

Uma adolescente de 16 anos, natural de Manaus, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (19), em um estabelecimento às margens da BR-386. A ação ocorreu durante uma operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Região Norte do Rio Grande do Sul.

Resgate e prisão em flagrante

Durante a abordagem policial, a jovem tentou enganar os agentes afirmando ser maior de idade. No entanto, após consulta ao sistema, os policiais confirmaram que a vítima tem apenas 16 anos e é natural da capital amazonense.

No local, os agentes identificaram indícios claros de exploração sexual. A proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.

Investigação de rede de aliciamento

A adolescente recebeu atendimento imediato e foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Agora, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga como a jovem atravessou o país, de Manaus até Sarandi.

O foco da investigação é descobrir se existe uma rede organizada de aliciamento e tráfico de pessoas por trás do transporte e da exploração da menor.

Leia mais:

Idoso é preso por exploração sexual de adolescente no AM