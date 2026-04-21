Uma adolescente de 16 anos, natural de Manaus, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (19), em um estabelecimento às margens da BR-386. A ação ocorreu durante uma operação de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes na Região Norte do Rio Grande do Sul.
Resgate e prisão em flagrante
Durante a abordagem policial, a jovem tentou enganar os agentes afirmando ser maior de idade. No entanto, após consulta ao sistema, os policiais confirmaram que a vítima tem apenas 16 anos e é natural da capital amazonense.
No local, os agentes identificaram indícios claros de exploração sexual. A proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.
Investigação de rede de aliciamento
A adolescente recebeu atendimento imediato e foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Agora, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga como a jovem atravessou o país, de Manaus até Sarandi.
O foco da investigação é descobrir se existe uma rede organizada de aliciamento e tráfico de pessoas por trás do transporte e da exploração da menor.
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