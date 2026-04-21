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Crime foi registrado por câmeras de segurança e mostra ação rápida do suspeito

Um falso entregador de aplicativo invadiu a calçada e roubou o celular de uma mulher que estava em frente a uma loja, no sábado (18), na região da Cachoeirinha, zona Norte de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito com uma bolsa semelhante às usadas por entregadores, se aproximando do local e, em poucos segundos, esticando o braço para dentro da loja para pegar o aparelho da vítima.

Surpresa com a ação, a mulher ainda tenta reagir e corre atrás do criminoso, mas não consegue alcançá-lo, e ele foge do local.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que já teve acesso às imagens e realiza a análise para tentar identificar o suspeito.

Veja vídeo:

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