Polícia

Terceiro suspeito fugiu levando o dinheiro roubado

Dois homens foram presos após um assalto a uma loja de autopeças no bairro Cachoeirinha, zona Centro-Sul de Manaus, na noite de segunda-feira (20/04), enquanto um terceiro suspeito conseguiu fugir levando o dinheiro roubado.

Segundo a polícia, o grupo usou um carro modelo Onix, de cor branca e alugado, para cometer o crime. Após o assalto, equipes fizeram buscas na região e localizaram os dois homens em locais diferentes.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver, uma pistola e munições. Um dos envolvidos foi preso ainda dentro do veículo usado na fuga, enquanto o outro foi capturado nas proximidades da loja.

O terceiro suspeito conseguiu escapar com o dinheiro roubado e continua sendo procurado. A polícia segue com as buscas para tentar localizar o envolvido.

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