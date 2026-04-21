Infraestrutura

Engenheiro do AM ganha destaque em projeto no Vietnã

O engenheiro civil amazonense Mário Thiago Queiroz de Carvalho amplia sua projeção internacional ao atuar em projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano no Vietnã. Sua atuação ganhou destaque em reportagem do canal vietnamita Baobacninh TV, que apresentou o trabalho da multinacional francesa Artelia na supervisão do complexo Royal Mansion, um dos maiores empreendimentos imobiliários em desenvolvimento no país.

No projeto, a Artelia — grupo global presente em cerca de 40 países e com mais de sete mil engenheiros — controla todas as etapas da construção. A empresa supervisiona desde a qualidade dos materiais e soluções estruturais até o cronograma de inspeções e a aceitação das obras, seguindo padrões europeus.

“Hoje é mais um marco na história da parceria entre a Artelia Vietnam e o TUTA Group. Para a Artelia Vietnam, é motivo de grande orgulho fortalecer continuamente nossa colaboração com empresas do setor da construção civil no Vietnã. Que iniciativas como esta se multipliquem cada vez mais. Agradeço ao TUTA Group pela confiança depositada na Artelia Vietnam”, afirma Mário Thiago Carvalho.

A Artelia surgiu da fusão dos grupos franceses Coteba e Sogreah e acumula experiência na supervisão de empreendimentos no Vietnã. Entre eles estão o The Ritz-Carlton Residences Hang Bai, em Hanói, e o Vinhomes Central Park, na Cidade de Ho Chi Minh — ambos reconhecidos no setor imobiliário.

Complexo Royal Mansion reúne moradia, comércio e hotel

O Royal Mansion segue essa mesma linha de desenvolvimento. O complexo multifuncional inclui quatro torres residenciais de 29 andares, com 1.559 apartamentos, 171 unidades comerciais, uma torre corporativa e um hotel internacional cinco estrelas operado pela Marriott.

Além disso, o projeto oferece mais de 50 amenidades, como piscina de borda infinita, academia, quadra de pickleball e espaços de lazer integrados. O objetivo é formar uma “mini cidade” autossuficiente no centro de Bac Ninh.

Localizado em área de expansão urbana, o empreendimento fica próximo a centros administrativos, eixos viários e zonas industriais. Nesse contexto, a região apresenta crescimento econômico consistente.

A província de Bac Ninh registrou expansão de 9,82% no primeiro trimestre e se mantém como um dos principais polos de investimento estrangeiro direto no Vietnã. Esse cenário impulsiona a demanda por habitação.

Trajetória profissional inclui projetos no Brasil e exterior

Nesse ambiente de alta exigência técnica, Mário Thiago Carvalho consolida sua trajetória profissional. Natural de Manaus, ele iniciou a carreira em obras como a Arena da Amazônia e acumulou experiência no Canadá antes de retornar ao Brasil.

Nos últimos oito anos, o engenheiro se especializou em infraestrutura aeroportuária e participou de projetos em diferentes regiões do país. Com isso, avançou na carreira até assumir posições de maior responsabilidade.

Atualmente, ocupa o cargo de diretor do projeto do Aeroporto Internacional de Gia Binh, em Hanói — empreendimento com capacidade projetada para até 100 milhões de passageiros por ano.

Sua atuação conecta engenharia, logística e mobilidade em um dos mercados mais dinâmicos da Ásia. Ao mesmo tempo, reforça a presença de profissionais brasileiros em projetos internacionais.

Mais do que uma conquista individual, sua trajetória evidencia a inserção da engenharia brasileira no cenário global, incluindo profissionais formados fora dos grandes centros.

(*) Com informações da assessoria