Minha Casa, Minha Vida

Empreendimento integra o programa estadual Amazonas Meu Lar, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida.

O governador interino do Amazonas, Roberto Cidade, vistoriou, nesta segunda-feira (13), as obras do Residencial Compensa, na zona oeste de Manaus. O empreendimento faz parte do programa Amazonas Meu Lar, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e prevê a entrega de 256 unidades habitacionais.

Durante a agenda, o governador ressaltou a importância da continuidade de projetos estruturantes na área de habitação, como forma de garantir dignidade às famílias e reduzir o déficit habitacional no estado.

“Moradia não é apenas obra, é transformação de vida. Projetos habitacionais como este garantem dignidade, segurança e um recomeço para milhares de famílias. Por isso, precisam ser contínuos, porque representam a oportunidade de sair do aluguel e conquistar o sonho da casa própria. É dessa forma que a gente tem que caminhar, dando mais esperança para a nossa população”, afirmou.

A obra é executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), e integra o programa Amazonas Meu Lar, que envolve a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), além da Suhab e da Secretaria de Estado de Cidades e Territórios (Sect).

Com investimento total de R$ 49,6 milhões, sendo R$ 43,5 milhões do Governo Federal, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e R$ 6 milhões de contrapartida estadual, o residencial será composto por 16 blocos, com apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

No canteiro de obras do Compensa, já foram executadas 12 fundações de concreto, e a previsão é que o primeiro bloco seja concluído ainda nesta semana. O prazo total de execução é de 18 meses, com entrega prevista para o próximo ano.

O projeto, que está com 16% das obras avançadas, também inclui áreas de convivência e equipamentos comunitários, como playground, biblioteca, bicicletário e espaços de uso comum, contribuindo para a qualidade de vida das famílias beneficiadas. As famílias elegíveis fazem parte do Amazonas Meu Lar, dentro da Faixa 1, com renda bruta mensal de até R$ 2.850 e que atendem aos critérios de prioridade do programa.

Empreendimentos

Além do Residencial Compensa, o Amazonas Meu Lar conta com outros empreendimentos em andamento na capital, como nos bairros Petrópolis (32 unidades), Novo Aleixo (48 unidades), Tarumã (176 unidades), Alvorada (64 unidades) e Centro, com retrofit de prédio que vai ofertar 75 unidades habitacionais. No interior, há projetos em Iranduba (144 unidades), Tefé (400 unidades) e São Gabriel da Cachoeira (294 unidades).

Ao todo, são cerca de 1,4 mil unidades habitacionais em nove empreendimentos, reforçando a parceria entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal para ampliar o acesso à moradia digna.

Participaram da vistoria o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, a secretária de Estado de Cidades e Territórios, Renata Queiroz e a coordenadora executiva da UGPE, Viviane Dutra; além dos deputados estaduais George Lins, Wanderley Monteiro, Adjuto Afonso, Joana Darc e Dr. Gomes, e dos vereadores Professora Jacqueline, Diego Afonso, Yomara Lins e Marco Castilhos.

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