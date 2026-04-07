Reajuste

Alta de preços em materiais impacta obras, imóveis e programas habitacionais no Amazonas

O aumento recente nos preços dos insumos da construção civil já afeta diretamente o mercado imobiliário no Amazonas. Levantamento baseado em comunicados de fornecedores indica reajustes entre 10% e 16% em materiais essenciais, como tubos, conexões, concreto e alumínio.

“Estamos vivendo uma nova escalada de custos que impacta diretamente obras públicas e privadas em todo o Amazonas. Não se trata de um movimento isolado, mas de um aumento generalizado dos insumos, que pressiona toda a cadeia produtiva da construção civil”, declarou Henrique Medina, presidente da ADEMI-AM.

Produtos mais afetados pelos reajustes

Entre os itens que tiveram os maiores aumentos, destacam-se:

Tubos e conexões (PVC): até +16%

até +16% Materiais plásticos (caixas, reservatórios): cerca de +15%

cerca de +15% Concreto e serviços relacionados: cerca de +12,3%

cerca de +12,3% Alumínio: aproximadamente +10,5%

aproximadamente +10,5% Cimento: reajustes recentes aplicados por fabricantes

Os reajustes foram aplicados de forma simultânea entre fornecedores, com vigência a partir de março e abril de 2026, indicando um aumento generalizado dos custos no setor.

Impactos no setor e na população

Segundo Medina, os efeitos são ainda mais intensos na região Norte, devido às características logísticas do Amazonas:

“No Amazonas, esse efeito é potencializado. Nós temos uma dependência maior de transporte e uma logística naturalmente mais cara, o que faz com que qualquer aumento nos insumos tenha reflexo direto e mais forte no custo final das obras.”

O aumento dos custos já traz consequências práticas: elevação do preço dos imóveis, maior dificuldade de acesso à casa própria — especialmente para famílias de menor renda — e risco de atrasos ou paralisação de obras. Programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, também podem ser pressionados.

“O setor produtivo também está sendo impactado. Não se trata de especulação, mas de uma realidade de custos que precisa ser compreendida. Isso pode afetar desde a viabilidade de novos empreendimentos até a continuidade de obras em andamento”, completou Medina.

Entidades alertam e acompanham evolução

A ADEMI-AM e o Sinduscon-AM divulgaram nota pública conjunta alertando para os impactos da alta nos insumos e defendem soluções por meio do diálogo institucional.

“O momento exige atenção e responsabilidade. Temos confiança de que, com diálogo e articulação, será possível encontrar caminhos para minimizar esses impactos e garantir que o setor continue contribuindo com o desenvolvimento do Amazonas”, concluiu Medina.

(*) Com informações da assessoria