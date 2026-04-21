Maracanã

Rubro-negro enfrenta o Vitória no Maracanã pela 5ª fase da Copa do Brasil

O Flamengo enfrenta o Vitória nesta terça-feira (22), pelo primeiro jogo da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida ocorre no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h30 (horário de Manaus).

O Coluna do Fla informa que o SporTV (canal fechado) e o Premiere (pay-per-view) transmitem o duelo.

Flamengo chega após vitória no Brasileirão

No último jogo, no domingo (19), o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time retornou à vice-liderança da competição.

Provável escalação do Flamengo

Para a partida desta terça, o técnico Leonardo Jardim deve poupar jogadores, visando a sequência da temporada. A provável escalação rubro-negra é:

Rossi (Andrew); Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo e Jorginho (De La Cruz); Gonzalo Plata (Luiz Araújo), Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

Jogo de volta contra o Vitória

O segundo confronto entre Vitória e Flamengo, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, ocorre no dia 14 de maio, às 20h30 (horário de Manaus), no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.

*Com informações do Lance

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