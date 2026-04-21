Seleção

Seleção pré-classifica 120 mulheres; prazo para recursos segue até sexta-feira (24)

O Amazonas já reúne 120 mulheres pré-classificadas para o projeto Defensoras Populares. A iniciativa vai formar lideranças femininas para atuação em comunidades de Manaus, Itacoatiara e Tefé. Além disso, os organizadores divulgaram o resultado parcial da seleção, que os interessados podem consultar no site da Fundação Oswaldo Cruz.

Prazo para recursos segue aberto

O prazo para apresentação de recursos segue aberto até sexta-feira (24). Já o resultado final está previsto para o dia 30 de abril. Dessa forma, o processo seletivo avança para a etapa decisiva.

Alta procura e lista de espera

Ao todo, 387 mulheres realizaram inscrição no estado. No entanto, 267 candidatas permanecem em lista de espera e, portanto, podem ser chamadas caso ocorram desistências durante os primeiros 25% do curso.

O projeto Defensoras Populares resulta de uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Fiocruz e a Fundação de Apoio à Fiocruz. Assim, a iniciativa busca ampliar o acesso à justiça, promover igualdade e fortalecer comunidades.

Curso terá duração de oito meses

A formação terá duração de oito meses e ocorrerá em formato híbrido, com aulas presenciais e online. Além disso, as participantes receberão bolsa mensal de R$ 700, o que garante apoio financeiro durante o processo.

Durante o curso, as selecionadas vão desenvolver um Plano de Articulação Comunitária (PAC Popular). Com isso, elas irão propor ações práticas voltadas à garantia de direitos e ao fortalecimento das redes locais.

Projeto fortalece acesso à justiça

Segundo o defensor público-geral Rafael Barbosa, a iniciativa gera impacto direto nas comunidades.

“O projeto Defensoras Populares fortalece o acesso à justiça a partir das próprias comunidades, ao capacitar mulheres que conhecem de perto a realidade local. É uma estratégia que amplia a informação sobre direitos e contribui para transformar realidades”, afirma o Defensor Público Geral, Rafael Barbosa.

Mais informações

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

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