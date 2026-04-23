Abastecimento

Com experiência consolidada no município, o grupo mobiliza uma estrutura já testada. Em 2024, a solução se destacou como alternativa logística durante um dos períodos mais críticos para a navegação na Amazônia.

Com experiência já consolidada em Itacoatiara e uma resposta logística testada com sucesso, o Grupo Chibatão confirmou a mobilização do píer flutuante para o município como medida estratégica para reforçar a operação no Amazonas e garantir maior segurança ao abastecimento, à indústria e ao comércio da região.

A iniciativa parte de uma estrutura que já foi validada na prática e que, em 2024, se tornou uma das principais soluções logísticas adotadas no estado em um dos momentos mais desafiadores da navegação na Amazônia. À época, a operação em Itacoatiara permitiu manter o fluxo de mercadorias por meio de transbordo e baldeação, assegurando a continuidade do abastecimento e contribuindo para reduzir impactos sobre o Polo Industrial de Manaus e o comércio local.

“Nosso compromisso é manter a logística do Amazonas funcionando com responsabilidade, planejamento e capacidade de resposta. A experiência de Itacoatiara mostrou que o Grupo Chibatão tem preparo, estrutura e conhecimento para agir com rapidez, segurança e eficiência sempre que necessário, contribuindo para preservar o abastecimento, apoiar a indústria e dar estabilidade à operação logística da região”, afirmou o diretor executivo do Grupo Chibatão, Jhony Fidelis.

Mais do que uma resposta emergencial, o projeto do píer flutuante se consolidou como um modelo de operação eficiente, tecnicamente viável e adaptado à realidade amazônica. Em uma região marcada por variações no nível dos rios e por desafios específicos de navegabilidade, a experiência acumulada pelo Grupo Chibatão passou a representar um diferencial importante de preparo, capacidade de reação e conhecimento operacional.

Em 2024, a operação em Itacoatiara contou com uma ampla articulação entre instituições e agentes estratégicos, reunindo órgãos e entidades como Receita Federal, Marinha do Brasil, Suframa, IPAAM, ANTAQ, DNIT, Sedecti, SPU, Eletros e as praticagens ZP1 e ZP2. Essa integração foi essencial para transformar a estrutura em uma alternativa concreta para a manutenção da logística no estado.

Os resultados reforçaram o peso da iniciativa. Em pouco mais de 50 dias de operação, o píer flutuante instalado em Itacoatiara movimentou mais de 14 mil contêineres em 15 operações, ajudando a evitar desabastecimento em Manaus e prejuízos bilionários à economia amazonense. Em balanços posteriores, a estrutura seguiu sendo apontada como fundamental para manter o fluxo logístico do Amazonas em funcionamento.

Agora, com a estrutura pronta, a expertise consolidada e o aprendizado já incorporado à rotina operacional, o Grupo Chibatão reforça sua capacidade de atuar com rapidez e eficiência sempre que o cenário exigir medidas de reforço logístico. A operação em Itacoatiara deixa de ser apenas uma solução já conhecida e passa a representar uma ferramenta concreta de continuidade para a cadeia de abastecimento do estado.

Ao longo dos últimos anos, o Grupo Chibatão tem demonstrado que entender a dinâmica da Amazônia é parte essencial da solução. Mais do que reagir a cenários desafiadores, o grupo vem transformando conhecimento operacional em planejamento, investimento em estrutura e resposta prática, com foco na continuidade das operações e na proteção da economia regional.

Com a confirmação da operação do píer flutuante em Itacoatiara, o Grupo Chibatão reforça mais uma vez seu papel como agente estratégico da logística amazonense, oferecendo uma solução já testada, reconhecida e preparada para manter o estado em movimento.

(*) Com informações da assessoria