Transporte aéreo

Senador critica redução de rotas no interior e defende abertura do mercado aéreo

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) cobrou providências para enfrentar a redução de voos comerciais no Amazonas, principalmente no interior do estado. Além disso, defendeu a aprovação de medidas no Congresso Nacional para ampliar a concorrência no setor aéreo na região.

Segundo o parlamentar, a falta de regularidade e o cancelamento de rotas têm sido reclamações frequentes de prefeitos e lideranças municipais. Ele citou municípios como São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Eirunepé entre os mais afetados.

“Tenho andado pelo interior, conversado com prefeitos e lideranças, e um ponto tem sido comum em vários municípios: a falta de respeito das companhias aéreas com a aviação regional”, afirmou Braga.

O senador relatou que recebeu informações sobre a retirada de voos comerciais em Tabatinga. Nesse sentido, alertou que os cortes atingem localidades mais distantes, onde o transporte aéreo é essencial.

“São municípios mais longínquos, com maior dificuldade de acesso e onde o custo das passagens já é elevado. E são exatamente esses que estão sendo penalizados”, reforçou.

Redução de voos afeta interior do Amazonas

Dados recentes indicam que o Amazonas lidera a redução nacional na oferta de voos. Entre abril e maio de 2026, houve queda de 17,5% no número de assentos disponíveis.

De acordo com o senador, os cortes estão relacionados ao aumento do custo do combustível de aviação e à valorização do dólar. Como resultado, as companhias aéreas priorizam rotas com maior retorno financeiro.

Articulação com o governo federal

Braga informou que iniciou articulações com o governo federal para tratar do tema. Ele manteve contato com a Secretaria Nacional de Aviação Civil e buscou diálogo com o Ministério de Portos e Aeroportos e o Palácio do Planalto.

No entanto, o parlamentar afirmou que a solução estrutural depende de mudanças na legislação.

“A solução para esse problema está no Congresso Nacional. Precisamos votar medidas que ampliem a concorrência e garantam mais oferta de voos para a Amazônia”, disse.

Proposta de abertura do mercado aéreo

Entre as propostas defendidas pelo senador está a criação de um modelo de “céus abertos” (open sky) específico para a Amazônia Legal. A medida permitiria maior atuação de empresas estrangeiras e ampliaria a oferta de voos regionais e nacionais.

Além disso, a proposta dialoga com projetos em tramitação no Congresso que buscam flexibilizar regras para operação de companhias aéreas, especialmente em regiões com menor cobertura.

Para Braga, é necessário dar uma resposta rápida à população do interior.

“Chega de abandono na aviação regional. Precisamos garantir respeito à população e o direito de ir e vir de quem vive nos municípios mais distantes”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria