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Expansão da malha aérea fortalece Manaus como hub regional e aumenta conectividade na Região Norte

A partir de abril, o Manaus Airport amplia voos para Rio Branco (AC) e inaugura rotas diretas regulares para Boa Vista (RR) e Fortaleza (CE). Além disso, a GOL Linhas Aéreas operará os novos trechos, reforçando a estratégia da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, parte da rede VINCI Airports, para consolidar Manaus como hub estratégico e melhorar a conectividade da Região Norte.

“Ao ampliar conexões e diversificar destinos, fortalecemos a mobilidade de passageiros, mas também a integração econômica e social da Amazônia. Esse movimento reflete o compromisso da VINCI Airports com o desenvolvimento sustentável da região, por meio de investimentos contínuos, eficiência operacional e uma visão de longo prazo para a aviação”, afirma Kleyton Mendes, CEO da Concessionária.

Novas rotas e aumento de frequência

A rota Manaus–Boa Vista estreia em 12 de abril, com duas frequências semanais operadas em Boeing 737. Os voos partem às 23h55 e têm duração média de 1h20. Entre 21 de junho e 31 de julho, a operação será ampliada para três voos por semana, incluindo domingos, segundas e sextas-feiras.

Enquanto isso, entre Manaus e Rio Branco, o número de voos dobra a partir de 4 de maio, passando de três para seis frequências semanais. As partidas estão previstas para 22h05, com duração estimada de 1h55.

Além disso, a rota Manaus–Fortaleza passa a operar de forma regular a partir de 16 de maio. Antes sazonal, o voo será fixo, com partidas aos domingos e chegadas aos sábados, facilitando a mobilidade para o popular destino turístico nordestino.

Crescimento de passageiros e investimentos

Sob gestão da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, o Manaus Airport registrou crescimento expressivo em 2025. O terminal recebeu 3,356 milhões de passageiros, alta de 14% em relação a 2024. Também foram realizadas 31,4 mil operações comerciais, aumento de 4,5% no ano. Esse desempenho é o melhor desde 2014, ano da Copa do Mundo.

Desde a privatização, a Concessionária investiu em infraestrutura e modernização tecnológica. Além disso, ampliou a articulação comercial, resultando em mais voos em trechos de alta demanda local. Com isso, a cidade consolida sua posição como hub estratégico da Região Norte.

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