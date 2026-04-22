Amamentação

Capital supera média nacional e amplia ações de incentivo à amamentação

Publicado em 22 de abril de 2026

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

Manaus (AM) – A capital amazonense alcançou um índice de 97,8% de crianças alimentadas exclusivamente com leite materno até os seis meses. Com isso, o município supera com folga a média nacional, que é de 45,8%.

Além disso, os dados mostram uma evolução expressiva nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, o índice era de apenas 27,24%.

Dados mostram avanço consistente na capital

Segundo o Ministério da Saúde, por meio do Sisab, Manaus registrou 32.819 nascimentos em 2025. Desse total, 32.108 crianças receberam aleitamento materno exclusivo.

Dessa forma, a cidade consolida um crescimento contínuo e consistente.

Estratégias fortalecem incentivo à amamentação

A Secretaria Municipal de Saúde atua diretamente no avanço dos indicadores. Entre as principais ações, destaca-se a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.

Além disso, profissionais recebem treinamento constante para orientar mães e oferecer suporte durante o processo.

Segundo a enfermeira Ivone Amazonas, a capacitação ajuda a resolver dificuldades comuns, como fissuras mamárias.

Hospitais e unidades ampliam apoio às mães

Outro fator importante é a atuação de hospitais certificados como “Hospital Amigo da Criança”.

Essas unidades seguem protocolos que incentivam o aleitamento, como o contato direto entre mãe e bebê e a orientação contínua durante o pós-parto.

Ao mesmo tempo, unidades básicas de saúde reforçam o acompanhamento após a alta hospitalar.

Campanhas ampliam conscientização da população

A prefeitura também investe em campanhas de mobilização social. Entre elas estão a Campanha de Doação de Leite Humano e o Agosto Dourado.

Além disso, ações educativas ocorrem em escolas e unidades de saúde, ampliando o alcance das informações.

Método Canguru reforça cuidado humanizado

O Método Canguru também contribui para os resultados positivos.

A estratégia incentiva o contato pele a pele entre mãe e bebê, fortalecendo o vínculo e estimulando a amamentação.

Por isso, equipes multidisciplinares acompanham as famílias após a alta hospitalar.

Benefícios do aleitamento impactam toda a vida

O leite materno fortalece o sistema imunológico e reduz riscos de doenças.

Além disso, ele contribui para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança.

Segundo especialistas, a amamentação funciona como a primeira proteção do bebê, garantindo saúde no presente e no futuro.

Manaus se consolida como referência nacional

Com resultados expressivos, Manaus se destaca no cenário nacional.

Assim, o conjunto de políticas públicas, capacitação profissional e mobilização social coloca a capital como referência em saúde infantil.

Leia mais:

Amamentação: benefícios para a mãe e para o bebê

Amamentação fortalece saúde bucal de bebês e mães