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Investigação liga atletas a festas de luxo

Publicado em 22 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Um escândalo de grandes proporções sacudiu o futebol europeu após uma investigação da promotoria de Milão apontar a ligação de mais de 60 jogadores a eventos de luxo organizados por uma suposta rede ilegal.

Entre os nomes citados, aparecem atletas de destaque internacional, como Arthur Melo, Olivier Giroud, Achraf Hakimi, Milan Skriniar e Dean Huijsen.

Investigação aponta rede de eventos de luxo

Segundo veículos como Tuttosport e Corriere dello Sport, a polícia identificou uma empresa que atuava como fachada.

Além disso, os suspeitos organizavam festas exclusivas com hospedagens em hotéis de alto padrão, acompanhantes e experiências voltadas a clientes de alto poder aquisitivo.

Jogadores aparecem em lista, mas não são acusados

Apesar da repercussão, as autoridades não acusaram formalmente nenhum atleta até o momento.

Por isso, a presença dos nomes não indica participação direta em crimes. Em muitos casos, os jogadores podem ter frequentado apenas eventos sociais.

Lista reúne atletas de grandes clubes

Além dos nomes já citados, a investigação também menciona jogadores como Rafael Leão, Dusan Vlahovic, Alessandro Bastoni e Gianluca Scamacca.

Dessa forma, clubes importantes como Milan, Inter, Juventus e Lazio aparecem indiretamente ligados ao caso.

Esquema incluía festas e viagens internacionais

De acordo com a investigação, o grupo promovia eventos “all-inclusive”. Além disso, as festas aconteciam em destinos de luxo, como Mykonos, na Grécia.

As autoridades também analisam o possível fornecimento de substâncias proibidas durante os encontros.

Caso pode impactar o futebol europeu

Com a dimensão do escândalo, o caso já levanta questionamentos sobre a imagem do futebol italiano.

Enquanto isso, a promotoria segue analisando celulares, mensagens e registros digitais apreendidos.

Assim, o desfecho pode gerar consequências não apenas judiciais, mas também esportivas e reputacionais para os envolvidos.

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