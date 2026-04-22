Prestação de contas

Ex-secretário agradeceu a atuação do órgão no acompanhamento das ações, durante o período em que esteve à frente da Sedurb e UGPE

A convite da procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, o engenheiro civil Marcellus Campêlo esteve na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), nesta quarta-feira (22/04), onde aproveitou para apresentar um balanço da sua gestão à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Campêlo, que é segundo vice-presidente estadual do União Brasil, se desincompatibilizou dos cargos públicos para colocar o seu nome à disposição do partido, como pré-candidato a deputado estadual.

Durante a visita, Campêlo fez questão de prestar contas do trabalho realizado durante os sete anos de gestão e de reconhecer a parceria estabelecida com o MPE ao longo desse período. “Tenho muito a agradecer, porque foi uma trajetória de muito trabalho e sempre fizemos questão do acompanhamento dos órgãos de controle”, disse ele.

Obras e ações

Durante o período da sua atuação, a Sedurb e UGPE executaram mais de 400 obras e ações em diversas áreas, como infraestrutura, habitação, saneamento e desenvolvimento urbano.

Na visita, Marcellus Campêlo ressaltou a importância da atuação harmônica entre os órgãos de governo e instituições de controle. “Já participei de outras gestões e nunca vi um ambiente tão colaborativo, com Ministério Público, Defensoria e demais instituições atuando de forma respeitosa e participativa. Esse alinhamento institucional foi fundamental para viabilizar políticas públicas, especialmente na área habitacional”, pontuou.

A procuradora-geral Leda Mara Albuquerque destacou a relevância do trabalho realizado, ressaltando a situação resolvida em Parintins, de contaminação da água. O problema foi sanado com as obras executadas pelo Programa de Saneamento Integrado (Prosai). Ela disse que esse é um caso emblemático e que acompanhou de perto o problema ainda no início, quando recebeu denúncias sobre a contaminação da água no município, onde atuou como promotora por nove anos.

“Na minha primeira gestão, recebi essa demanda, o que levou o Ministério Público a atuar como indutor na busca por soluções. Por isso, é uma grande satisfação acompanhar o avanço dessas iniciativas”, frisou.

Segundo ela, a melhoria do sistema hídrico representa um avanço direto na qualidade de vida da população, que hoje pode usufruir de água tratada em Parintins. “Garantir água de qualidade é fundamental para a saúde pública e para a dignidade da população. Fico muito feliz em ver soluções sendo implementadas e espero que iniciativas como essa avancem também para outros municípios que enfrentam desafios semelhantes”, completou.

(*) Com informações da assessoria

Leia Mais:

TCE-AM aprova prestação de contas de Marcellus Campêlo

Marcellus Campêlo apresenta balanço de mais de 400 obras realizadas