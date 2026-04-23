Amazonas

Casal de idosos conseguiu sair do imóvel antes das chamas se espalharem

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio de quatro andares na noite de quarta-feira (22), após começar em um depósito de reciclagem no térreo do imóvel, na rua 3, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus. Apesar da gravidade, não houve feridos.

Um casal de idosos que morava nos andares superiores conseguiu sair do prédio assim que perceberam as chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou quatro viaturas para controlar o incêndio, as equipes enfrentaram dificuldades durante o combate às chamas devido à grande quantidade de material inflamável armazenado no depósito. As causas do incêndio ainda devem ser apuradas.

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