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Cantor foi preso em operação da Polícia Federal que investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

São Paulo (SP) – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao cantor MC Ryan SP, preso durante a operação Narco Fluxo, da Polícia Federal, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

A informação foi confirmada pela defesa do artista nesta quinta-feira (23). Segundo os advogados, a decisão liminar reconheceu a ilegalidade da prisão e determinou a soltura imediata do cantor e de outros investigados.

Decisão do STJ garante liberdade

De acordo com a defesa, a decisão do STJ apontou irregularidades no prazo da prisão temporária. Com isso, houve a revogação automática da detenção.

Além de MC Ryan SP, outros nomes citados na investigação também foram beneficiados pela decisão judicial.

Prisão ocorreu em operação da PF

O cantor foi preso no dia 15, em Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Até o último sábado (18), ele permanecia na carceragem da Superintendência da Polícia Federal.

A operação Narco Fluxo investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo nomes do entretenimento.

Investigação aponta esquema bilionário

Segundo a Polícia Federal, MC Ryan SP é apontado como líder da organização criminosa, que teria movimentado cerca de R$ 260 bilhões.

As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de entretenimento para misturar dinheiro legal com valores provenientes de apostas ilegais e rifas digitais.

Uso de “laranjas” e bens de luxo

A PF afirma que o cantor teria usado familiares e “laranjas” para ocultar patrimônio. O objetivo seria dificultar o rastreamento dos valores.

Ainda segundo a investigação, o dinheiro era convertido em imóveis de luxo, veículos, joias e outros bens de alto valor.

O principal operador financeiro do grupo seria Rodrigo Morgado. Outro nome citado é Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, apontado como operador de mídia.

*Com informações da CNN

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