São Paulo (SP) – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao cantor MC Ryan SP, preso durante a operação Narco Fluxo, da Polícia Federal, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro.
A informação foi confirmada pela defesa do artista nesta quinta-feira (23). Segundo os advogados, a decisão liminar reconheceu a ilegalidade da prisão e determinou a soltura imediata do cantor e de outros investigados.
Decisão do STJ garante liberdade
De acordo com a defesa, a decisão do STJ apontou irregularidades no prazo da prisão temporária. Com isso, houve a revogação automática da detenção.
Além de MC Ryan SP, outros nomes citados na investigação também foram beneficiados pela decisão judicial.
Prisão ocorreu em operação da PF
O cantor foi preso no dia 15, em Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo. Até o último sábado (18), ele permanecia na carceragem da Superintendência da Polícia Federal.
A operação Narco Fluxo investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo nomes do entretenimento.
Investigação aponta esquema bilionário
Segundo a Polícia Federal, MC Ryan SP é apontado como líder da organização criminosa, que teria movimentado cerca de R$ 260 bilhões.
As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de entretenimento para misturar dinheiro legal com valores provenientes de apostas ilegais e rifas digitais.
Uso de “laranjas” e bens de luxo
A PF afirma que o cantor teria usado familiares e “laranjas” para ocultar patrimônio. O objetivo seria dificultar o rastreamento dos valores.
Ainda segundo a investigação, o dinheiro era convertido em imóveis de luxo, veículos, joias e outros bens de alto valor.
O principal operador financeiro do grupo seria Rodrigo Morgado. Outro nome citado é Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, apontado como operador de mídia.
*Com informações da CNN
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