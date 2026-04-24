acidente

Aeronaves da Latam e Aerolíneas se tocaram antes da decolagem

Um avião que viria ao Brasil colidiu com outra aeronave na pista do Aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (22). A Dirección General de Aeronáutica Civil confirmou a ocorrência.

O voo com destino ao Brasil era um Airbus A321, operado pela LATAM Airlines. A aeronave seguiria para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Já o outro avião era um Boeing 737, operado pela Aerolíneas Argentinas, segundo a autoridade chilena.

Colisão ocorreu durante taxiamento

De acordo com a mídia chilena, a colisão aconteceu enquanto as aeronaves se preparavam para decolar. Nesse momento, realizavam o procedimento de taxiamento na pista.

Um passageiro relatou à rádio ADN que um dos aviões atingiu a traseira do outro com a asa. O contato ocorreu de forma lateral, durante o deslocamento.

Passageiros foram realocados

Tanto a Latam quanto a Aerolíneas Argentinas confirmaram o incidente. Em nota, a companhia chilena informou que ativou protocolos de emergência. Além disso, realocou todos os passageiros do voo que iria a São Paulo.

O novo embarque ocorreu na madrugada de quinta-feira. Por outro lado, a Aerolíneas Argentinas informou que a colisão causou apenas danos leves à aeronave.

Investigação foi aberta

O Dirección General de Aeronáutica Civil abriu uma investigação para apurar as causas do incidente. Até o momento, não há registro de feridos.

(*) Com informações do G1

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