São Paulo

Cacá De Carli de 16 anos supera piloto PRO em teste e chama atenção

O automobilismo brasileiro ganhou um novo nome promissor. Aos 16 anos, o piloto amazonense Cacá De Carli protagonizou uma estreia marcante em monopostos. Ele participou de testes no Autódromo do ECPA, em Piracicaba, interior de São Paulo.

Filho e neto de pilotos, o jovem estreou em carros de fórmula com câmbio manual. Ainda assim, mostrou rápida adaptação. Além disso, apresentou desempenho acima das expectativas.

Jovem supera piloto profissional

Durante os testes, Cacá dividiu a pista com competidores experientes. Entre eles, um piloto da categoria PRO da Fórmula 1600. Mesmo assim, o amazonense registrou o melhor tempo do dia.

Com a marca de 1:12.006, ele foi sete décimos mais rápido que um piloto profissional, que marcou 1:12.700. A diferença é considerada relevante no automobilismo, sobretudo por se tratar do primeiro contato com a categoria.

Evolução consistente chama atenção

A performance não se limitou a uma volta rápida. Ao longo do dia, o piloto apresentou evolução constante. Inicialmente, girava na casa de 1:15. Depois, avançou para um ritmo sólido na faixa de 1:12.200.

Dessa forma, demonstrou controle técnico e leitura de pista acima da média para um estreante.

Tradição familiar no automobilismo

Foto: Divulgação

Para o piloto Paulinho De’Carli, pai de Cacá, o resultado reforça o talento do filho. Além disso, evidencia a continuidade de uma tradição familiar no esporte.

“O Cacá é meu filho, está fazendo jus ao sobrenome e honrando uma história de família. Ele é filho e neto de piloto, e ver esse desempenho logo na estreia mostra que está no caminho certo”, destacou.

Possível vaga na Just Motors Racing

Diante do desempenho, a expectativa é de avanço rápido na base do automobilismo. Segundo Paulinho, há chance concreta de o jovem integrar a equipe Just Motors Racing ainda nesta temporada.

“Com o desempenho que apresentou hoje, existe a possibilidade de o Cacá passar a representar a Just Motors Racing na categoria Fórmula Evolution, o que seria um passo muito importante na carreira dele”, completou.

Análise técnica reforça destaque

A avaliação da equipe também reforçou o impacto da estreia. De acordo com os técnicos, o desempenho foi acima do padrão para iniciantes.

“Superar o tempo de um piloto PRO por sete décimos, no primeiro dia em um monoposto, é algo raro. Isso mostra que ele já entra na categoria em um nível de competitividade elevado”, apontou a equipe.

Promessa do automobilismo nacional

Com talento, rápida adaptação e base familiar sólida, Cacá De Carli desponta como uma das principais promessas do país. Além disso, pode, em breve, representar o Amazonas em categorias de maior projeção no cenário nacional.

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