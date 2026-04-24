CNBB

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reúne os bispos que exercem o ministério nas dioceses, prelazias e arquidioceses no território brasileiro

​As Conferências Episcopais constituem uma forma concreta de atuação do espírito colegial. Nelas os Bispos exercem conjuntamente o ministério episcopal em benefício dos fiéis do território da Conferência; mas, para que tal exercício seja legítimo e obrigatório para cada um dos Bispos, faz-se necessária a intervenção da autoridade suprema da Igreja, que, por meio da lei universal ou mandatos especiais, confia determinadas questões à deliberação da Conferência Episcopal (cf. ASu, 20). As Conferências Episcopais animam o Povo de Deus de caminhar e evangelizar sinodalmente.

​A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, reúne os bispos que exercem o ministério nas dioceses, prelazias e arquidioceses no território brasileiro. Neste ano a Assembleia discute, reflete, reza e aprova as novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, para o período de quatro anos. Diretrizes que procuram acolher as conclusões do Sínodo da Sinodalidade, celebrado em Roma em duas sessões, 2023-2024. Mas, antes dos encontros em Roma, aconteceu a escuta nas dioceses, prelazias, arquidioceses, que estão no Brasil, mas também nos outros continentes.

​O texto que que está sendo base para a reflexão inicia: “A missão dada por Jesus aos discípulos é anunciar o Evangelho. Esse é o maior serviço que a Igreja oferece à humanidade em todos os tempos. Ela existe para proclamar o Evangelho do Filho de Deus e, por meio dele, gerar a obediência da fé em todos os povos, em vista do Reino. A Igreja cumpre esse mandato, sobretudo, quando testemunha, com palavras e obras, a misericórdia que ela mesma recebeu gratuitamente”.

​Os bispos ao discutirem e rezarem as orientações evangelizadoras, desejam oferecer à Igreja que está no Brasil orientações amplas e inspiradoras para as dioceses, prelazias, arquidioceses, paróquias, áreas missionárias e comunidades. Essas orientações serão retomadas nos Regiões da CNBB que indicarão horizontes para as prelazias e dioceses.

​As Diretrizes são fruto de uma caminhada sinodal da Igreja que está no Brasil, é fruto de escuta, participação de muitos irmãos e irmãs. Poderemos encontrar nas Diretrizes cinco caminhos que ajudarão na dinamização da evangelização da Igreja no Brasil: Palavra de Deus; Iniciação à Vida Cristã; Comunidade de discípulos missionários; Liturgia e Piedade Popular; e Serviço à vida plena para todos.

​As Diretrizes ajudam as nossas comunidades no caminho do seguimento de Jesus Crucificado-Ressuscitado.

Cardeal Leonardo Steiner – Arcebispo de Manaus

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