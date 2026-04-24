Corinthians

Volante recebe suspensão após expulsão contra o Fluminense

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

São Paulo (SP) – O volante Allan, do Sport Club Corinthians Paulista, recebeu suspensão de uma partida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta sexta-feira (24). A punição ocorreu após gesto obsceno na partida contra o Fluminense Football Club, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Expulsão motivou julgamento

Durante o jogo, Allan recebeu cartão vermelho após direcionar um gesto obsceno ao adversário. A arbitragem registrou o lance na súmula, o que levou o caso ao STJD.

Além disso, o tribunal enquadrou o atleta no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de conduta antidesportiva.

Pena poderia ser maior

Inicialmente, Allan poderia pegar até seis jogos de suspensão. No entanto, o tribunal definiu punição mínima de uma partida.

Como resultado, o jogador já cumpriu a suspensão no confronto seguinte, contra o Sport Club Internacional.

Caso semelhante também teve punição

Situação parecida aconteceu com o volante André, que também foi expulso por gesto obsceno em clássico contra o Sociedade Esportiva Palmeiras.

Assim como Allan, ele recebeu suspensão de apenas uma partida.

Jogador pediu desculpas após o ocorrido

Após o episódio, Allan se pronunciou nas redes sociais. Ele assumiu o erro e pediu desculpas aos companheiros, comissão técnica, clube e torcedores.

Segundo o atleta, o calor do jogo influenciou sua atitude. Ainda assim, ele reconheceu que o comportamento não se justifica.

Corinthians segue com foco na temporada

Mesmo com o episódio, o Corinthians mantém o foco no Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o clube busca manter a regularidade na competição enquanto administra questões disciplinares dentro do elenco.

(*) Com informações do Lance

Leia mais: