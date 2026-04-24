Novo imortal!

Novo imortal assume a cadeira 25 em solenidade em Manaus

Manaus (AM) – A Academia Amazonense de Letras realiza, nesta sexta-feira (24), a posse de Pedro Lucas Lindoso como novo membro efetivo. A cerimônia acontece às 20h, no salão nobre Álvaro Maia, e reúne autoridades e representantes do meio cultural.

Eleição concorrida marca ingresso na instituição

Pedro Lindoso conquistou a cadeira 25, fundada por Araújo Lima, após uma das eleições mais disputadas dos últimos anos.

Durante o processo, ele concorreu com outros candidatos de destaque na educação e na literatura. Em seguida, a assembleia realizou votação secreta, conforme a tradição da instituição.

Solenidade segue tradição centenária

Após a eleição, a Academia seguiu o ritual tradicional. Assim, os votos foram incinerados e o novo membro definiu a data da posse em conjunto com a presidência atual.

O evento será conduzido sob a gestão de Abrahim Baze, que destacou a importância da chegada do novo imortal.

Novo membro reforça produção cultural do Amazonas

Segundo a presidência, a entrada de Pedro Lindoso fortalece o cenário literário local. Além disso, a instituição reconhece a contribuição que o novo acadêmico deve trazer para a cultura amazonense.

Dessa forma, a Academia amplia sua atuação na promoção da literatura e do conhecimento.

Trajetória reúne experiência jurídica e literária

Pedro Lindoso nasceu em Manaus, em 1957, e construiu uma carreira sólida. Ele se formou em Letras pela Universidade de Brasília e também atuou como advogado em instituições públicas e privadas.

Além disso, trabalhou em órgãos como o Ministério da Justiça e a Embratur. Posteriormente, integrou a Petrobras, onde se aposentou como advogado master.

Ligação com o Amazonas marca sua obra

Apesar de viver por décadas em Brasília, Lindoso manteve forte vínculo com Manaus. Por isso, sua produção carrega referências da cultura amazônica.

Ele cresceu ouvindo histórias sobre os rios, o interior e os costumes da região. Assim, essas experiências influenciaram diretamente sua escrita.

Academia celebra novo ciclo cultural

Com a posse, a Academia Amazonense de Letras inicia um novo capítulo. Além disso, reforça seu papel como espaço de valorização da literatura e da identidade regional.

Portanto, a chegada de Pedro Lindoso simboliza continuidade, renovação e fortalecimento da cultura no Amazonas.

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