Festival Amazonas de Ópera

Concerto Lírico terá duas apresentações neste fim de semana em Manaus

Publicado em 24 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O Festival Amazonas de Ópera coloca o canto lírico em evidência neste fim de semana com duas apresentações especiais do Concerto Lírico no Teatro Amazonas. Os espetáculos acontecem no domingo (26) e na terça-feira (28), sempre às 19h.

Além disso, a programação integra a 27ª edição do festival, considerado o maior evento de ópera da América Latina.

Concerto reúne clássicos da ópera italiana

O espetáculo apresenta trechos marcantes de grandes obras da ópera italiana. Dessa forma, o público acompanhará interpretações de composições de:

Ermanno Wolf-Ferrari

Giacomo Puccini

Umberto Giordano

Assim, o concerto promete uma experiência intensa ao unir emoção, drama e lirismo.

Amazonas Filarmônica conduz espetáculo

A Amazonas Filarmônica acompanha os solistas e executa a performance sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, responsável também pela direção musical e artística do festival.

Além disso, o repertório levará o público de momentos delicados a passagens dramáticas, valorizando a força interpretativa dos cantores.

Solistas estrelam apresentações

O Concerto Lírico contará com participações de destaque no cenário nacional:

Daniella Carvalho

Sunu Sun

Juremir Vieira

Portanto, o espetáculo reúne vozes de destaque em papéis consagrados da ópera internacional.

Formato valoriza técnica vocal dos artistas

Diferentemente de uma ópera encenada, o Concerto Lírico elimina cenários e figurinos para concentrar toda a atenção na performance vocal.

Com isso, o público vivencia uma experiência focada exclusivamente na potência, técnica e emoção dos intérpretes.

Festival segue até maio em Manaus

O Festival Amazonas de Ópera continua até 31 de maio com apresentações em diversos espaços culturais da capital.

Além do Teatro Amazonas, a programação inclui eventos no Teatro ICBEU e no Centro Cultural Palácio da Justiça.

Ingressos estão disponíveis online e na bilheteria

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site oficial de vendas e também diretamente na bilheteria do Teatro Amazonas.

Assim, o evento reforça o protagonismo de Manaus como referência nacional e internacional na produção operística.

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