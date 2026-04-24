O Festival Amazonas de Ópera coloca o canto lírico em evidência neste fim de semana com duas apresentações especiais do Concerto Lírico no Teatro Amazonas. Os espetáculos acontecem no domingo (26) e na terça-feira (28), sempre às 19h.
Além disso, a programação integra a 27ª edição do festival, considerado o maior evento de ópera da América Latina.
Concerto reúne clássicos da ópera italiana
O espetáculo apresenta trechos marcantes de grandes obras da ópera italiana. Dessa forma, o público acompanhará interpretações de composições de:
- Ermanno Wolf-Ferrari
- Giacomo Puccini
- Umberto Giordano
Assim, o concerto promete uma experiência intensa ao unir emoção, drama e lirismo.
Amazonas Filarmônica conduz espetáculo
A Amazonas Filarmônica acompanha os solistas e executa a performance sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro, responsável também pela direção musical e artística do festival.
Além disso, o repertório levará o público de momentos delicados a passagens dramáticas, valorizando a força interpretativa dos cantores.
Solistas estrelam apresentações
O Concerto Lírico contará com participações de destaque no cenário nacional:
- Daniella Carvalho
- Sunu Sun
- Juremir Vieira
Portanto, o espetáculo reúne vozes de destaque em papéis consagrados da ópera internacional.
Formato valoriza técnica vocal dos artistas
Diferentemente de uma ópera encenada, o Concerto Lírico elimina cenários e figurinos para concentrar toda a atenção na performance vocal.
Com isso, o público vivencia uma experiência focada exclusivamente na potência, técnica e emoção dos intérpretes.
Festival segue até maio em Manaus
O Festival Amazonas de Ópera continua até 31 de maio com apresentações em diversos espaços culturais da capital.
Além do Teatro Amazonas, a programação inclui eventos no Teatro ICBEU e no Centro Cultural Palácio da Justiça.
Ingressos estão disponíveis online e na bilheteria
Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site oficial de vendas e também diretamente na bilheteria do Teatro Amazonas.
Assim, o evento reforça o protagonismo de Manaus como referência nacional e internacional na produção operística.
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