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Senador reage a processo judicial contra asfaltamento da BR-319

O senador Eduardo Braga reagiu à ação judicial movida por uma organização não governamental contra o asfaltamento da BR-319 e afirmou que tratará o tema como prioridade em agenda em Brasília.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar criticou diretamente a iniciativa e reforçou a defesa da rodovia como estratégica para o Amazonas.

“Uma ONG, que não tem sede no Amazonas, financiada por um grupo de inimigos do progresso do Amazonas, entra na Justiça para impedir o asfaltamento da BR-319. O argumento, como sempre, é o meio ambiente. Um falso interesse, porque o verdadeiro interesse é financeiro.

Existem interesses daqueles que lucram com nossa dependência, com nosso atraso, com nosso isolamento. Querem um Amazonas parado, quieto, longe de tudo. Porque um Amazonas conectado, próspero, com estrada e com voz incomoda”, afirmou.

Senador diz que ação ignora realidade do Amazonas

Segundo Braga, a tentativa de barrar o asfaltamento da rodovia desconsidera a realidade enfrentada pela população amazonense, especialmente em áreas com dificuldades de acesso.

“Quem entra com esse tipo de ação não faz ideia do que é depender de uma estrada para chegar ao hospital ou escoar o seu produto”, declarou.

Além disso, o senador reforçou que a discussão sobre a BR-319 não envolve a abertura de uma nova estrada, mas a recuperação de uma via já existente.

Foto: Divulgação

Braga defende base jurídica para recuperação da BR-319

Ao defender a continuidade da obra, o parlamentar argumentou que a recuperação da rodovia tem respaldo legal e não configura novo desmatamento.

“A BR-319 não é uma estrada nova. É uma rodovia que já existe. Recuperar uma estrada que já foi construída não é desmatar, é manutenção. É exatamente isso que a lei reconhece. A base jurídica é sólida”, afirmou.

De acordo com Braga, esse entendimento jurídico está respaldado por parecer da Advocacia-Geral da União, que reconhece que o trecho central da rodovia já foi pavimentado anteriormente, conforme registros do Sistema Nacional de Viação.

BR-319 é apontada como estratégica para integração logística

O senador afirmou que continuará atuando para garantir o avanço das obras e criticou o que classificou como interferências externas no desenvolvimento da região.

“Não dá para aceitar que essa gente que não vive aqui decida o nosso futuro. Chega de o Amazonas pedir licença pra crescer.

Somos e seremos sempre um muro de proteção aos interesses do Amazonas. Podem vir. Confiamos na justiça e nas leis. Não vão nos parar, vamos pra cima!”, afirmou.

Por fim, Braga informou que levará o tema como prioridade em sua agenda em Brasília. Para o senador, a BR-319 é fundamental para integrar o Amazonas ao restante do país e reduzir o isolamento logístico da região.

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