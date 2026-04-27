Brasileirão

Rubro-Negro vence por 4 a 0 na Arena MRV, emenda quarta vitória seguida e pressiona o Palmeiras no Brasileirão

O Flamengo dominou o Atlético-MG e venceu por 4 a 0 neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação segura e ofensiva desde os primeiros minutos, o Rubro-Negro transformou o confronto direto em uma vitória sem sustos.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 26 pontos e segue na perseguição ao líder Palmeiras, que soma 32, mas tem um jogo a mais.

Por outro lado, o Atlético Mineiro permaneceu com 14 pontos e viu a zona de rebaixamento ficar mais próxima.

Flamengo amplia sequência positiva no Brasileirão

Além da goleada, o Flamengo confirmou o bom momento na competição e alcançou a quarta vitória consecutiva.

Enquanto isso, a equipe de Eduardo Domínguez acumulou a quarta derrota seguida e ainda perdeu a invencibilidade como mandante.

O duelo também teve peso histórico. Este foi o 80º jogo do Atlético na Arena MRV. No entanto, o retrospecto diante do Flamengo no estádio segue negativo. Em cinco partidas no local, os cariocas somam quatro vitórias e um empate.

Pedro, Plata e Arrascaeta comandam goleada

O Flamengo construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos sete minutos, Pedro abriu o placar após cruzamento de Samuel Lino.

Depois disso, aos 30 minutos, Gonzalo Plata ampliou com finalização de fora da área após jogada individual.

Já nos acréscimos, aos 45 minutos, Giorgian de Arrascaeta marcou o terceiro após cruzamento de Guillermo Varela e deixou o Flamengo em situação confortável antes do intervalo.

Pedro fecha goleada após revisão do VAR

Na etapa final, o Flamengo manteve o controle da partida e seguiu pressionando.

Aos 38 minutos, Pedro voltou a marcar após troca de passes com Luiz Araújo e Evertton Araújo. Inicialmente, a arbitragem anulou o lance por impedimento. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro validou o gol e confirmou a goleada rubro-negra.

Agora, o Flamengo segue embalado no Brasileirão e mantém viva a disputa pela liderança nas próximas rodadas.

(*) Com informações da CNN Brasil

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