Acidente

Não informações atualizadas sobre feridos

Um carro pegou fogo ao bater em outro veículo e travou o trânsito na Avenida Ephigênio Salles, na zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (27/04). O acidente aconteceu por volta das 6h, no sentido centro-bairro, e deixou a parte dianteira dos veículos completamente destruída.

De acordo com as informações preliminares, os carros seguiam na mesma direção quando um dos motoristas perdeu o controle e bateu no outro veículo. Com o impacto, um dos carros chegou a pegar fogo, o que afetou o trânsito da região.

Para tentar escapar do congestionamento, motoristas passaram a usar o estacionamento da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab) como rota alternativa, retornando à avenida após o trecho onde ocorreu o acidente.

Agentes de trânsito foram acionados e aguardavam a chegada de um guincho para retirar os veículos e liberar a via. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

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